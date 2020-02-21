В Башкирии озвучили параметры инвестиционного проекта горнолыжного курорта «Мраткино»
Обсуждение проекта прошло в правительстве Башкирии.
Вчера, 20 февраля, в рамках инвестиционного часа в правительстве Башкирии одной из рассматриваемых тем стала программа развития всесезонного курортного кластера «Мраткино» в Белорецком районе республики.
Известно, что инвесторы намерены отстроить там две туристические зоны с отелями, пешеходными, конными и веломаршрутами, а также расширить спортивную зону, вырастив горнолыжные трасс с 8 до 25 км
Стоимость проекта - 7 млрд 663 млн рублей. Реализовать его в формате государственно-частного партнерства предполагается с 2020 до 2046 годы, конкретно строительная часть должна быть завершена до 2022 года..
Концедентом проекта выступает правительство Башкирии.
Из республиканского бюджета на проект будет выделено 1,787 млрд рублей, а из федерального - 1,191 млрд, еще 365,5 млн руб. — это сумма субсидий на возмещение затрат.
Концессионер – Группа компаний «Садовое кольцо» - вкладывает в проект свыше 4,687 млрд рублей, из которых 941,5 млн рублей - это собственные средства и более 3,744 млрд рублей – это заемные деньги.
Председатель Совета директоров Группы компаний «Садовое кольцо» Сергей Колунов сообщил, что Минэкономразвития России согласилось компенсировать процентную ставку кредита (5%), это добавит проекту еще 1,5 млрд рублей.