В Башкирии озвучили параметры инвестиционного проекта горнолыжного курорта «Мраткино»

Вчера, 20 февраля, в рамках инвестиционного часа в правительстве Башкирии одной из рассматриваемых тем стала программа развития всесезонного курортного кластера «Мраткино» в Белорецком районе республики.

Известно, что инвесторы намерены отстроить там две туристические зоны с отелями, пешеходными, конными и веломаршрутами, а также расширить спортивную зону, вырастив горнолыжные трасс с 8 до 25 км

Стоимость проекта - 7 млрд 663 млн рублей. Реализовать его в формате государственно-частного партнерства предполагается с 2020 до 2046 годы, конкретно строительная часть должна быть завершена до 2022 года..

Концедентом проекта выступает правительство Башкирии.

Из республиканского бюджета на проект будет выделено 1,787 млрд рублей, а из федерального - 1,191 млрд, еще 365,5 млн руб. — это сумма субсидий на возмещение затрат.

Концессионер – Группа компаний «Садовое кольцо» - вкладывает в проект свыше 4,687 млрд рублей, из которых 941,5 млн рублей - это собственные средства и более 3,744 млрд рублей – это заемные деньги.