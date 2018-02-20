Хамитов: ГЛЦ «Мраткино» к 2020 году должен стать полноценным курортом
Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился сделать горнолыжный центр «Мраткино» к 2020 году полноценным курортом. Об этом он заявил во время посещения Белорецкого района в минувшую субботу, сообщает пресс-служба правительства республики.
Хамитов отметил, что Мраткино выгодно отличается удобным географическим расположением и разнообразием трасс. С точки зрения создания условий для постоянного туристического потока здесь уже сделано много, в том числе обустроены новые трассы на северном и южном склонах, построены спортивный, административно-бытовой комплекс, установлены канатно-кресельные дороги, системы искусственного снегообразования и т.д. Однако, по мнению главы региона, комплекс до сих пор не хватает инфраструктуры - отеля, ресторана, кафе, а также подъёмников. Кроме того, можно оборудовать дополнительные склоны.
Он поручил исправить все эти недостатки к 2020 году.
– «Мраткино» – излюбленное место для проведения всероссийских соревнований – детских, юношеских. Да и взрослые не отказывают себе в удовольствии сюда приехать, – сказал Рустэм Хамитов. – Северный склон в этой части достаточно крут, хорошо расположен и выходит на водохранилище. Внизу под горой есть детский лагерь, который нужно развивать. Там есть площадки, территории. Это могло бы быть вторым этапом.