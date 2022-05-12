Совсем скоро ещё 286 уфимских семей получат ключи от своих новых квартир

ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Биосфера Высота», а это значит, что совсем скоро ещё 427 семей получат ключи от своих новых квартир. Это уже 13 успешно реализованный объект девелопера.
В ЖК «Биосфера Высота» реализовано двусветное пространство холла и дизайнерские решения. Позаботились мы и о безопасности: закрытый двор и видеонаблюдение по периметру позволят проводить время на территории абсолютно ни о чем не беспокоясь.
При строительстве жилого комплекса использованы современные материалы и комплектующие от ведущих производителей мира: скоростные лифты Kone, на которых можно, как спуститься в подземный паркинг, так и подняться на эксплуатируемую кровлю, фирменные радиаторы Buderus, трубы отопления Sanext, оконные профили Deceuninck. В ЖК реализованы колясочные, велосипедные и кладовые зоны.
Сегодня на прилегающей территории ЖК «Биосфера Высота» ведутся активные работы по созданию уникального пространства. Для удобства жильцов во дворе появятся современные игровые и спортивные площадки. Продуманное зонирование и оригинальный ландшафтный дизайн сделают пребывание во дворе поистине комфортным.
Напомним, ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 350 000 кв. м — это 4 жилых комплекса в историческом и географическом центре Уфы. Задать интересующие вас вопросы и узнать более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете на сайте, в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1, ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева), или по телефону 8 (347) 222-0-111.