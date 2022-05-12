Совсем скоро ещё 286 уфимских семей получат ключи от своих новых квартир

Совсем скоро ещё 286 уфимских семей получат ключи от своих новых квартир
Совсем скоро ещё 286 уфимских семей получат ключи от своих новых квартир
12 мая, 19:00ОбществоФото: 1MI
ЖК «Биосфера Высота» получил ввод в эксплуатацию

ГК «Первый Трест» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Биосфера Высота», а это значит, что совсем скоро ещё 427 семей получат ключи от своих новых квартир. Это уже 13 успешно реализованный объект девелопера.

В ЖК «Биосфера Высота» реализовано двусветное пространство холла и дизайнерские решения. Позаботились мы и о безопасности: закрытый двор и видеонаблюдение по периметру позволят проводить время на территории абсолютно ни о чем не беспокоясь.

При строительстве жилого комплекса использованы современные материалы и комплектующие от ведущих производителей мира: скоростные лифты Kone, на которых можно, как спуститься в подземный паркинг, так и подняться на эксплуатируемую кровлю, фирменные радиаторы Buderus, трубы отопления Sanext, оконные профили Deceuninck. В ЖК реализованы колясочные, велосипедные и кладовые зоны.

Сегодня на прилегающей территории ЖК «Биосфера Высота» ведутся активные работы по созданию уникального пространства. Для удобства жильцов во дворе появятся современные игровые и спортивные площадки. Продуманное зонирование и оригинальный ландшафтный дизайн сделают пребывание во дворе поистине комфортным.

Напомним, ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 350 000 кв. м — это 4 жилых комплекса в историческом и географическом центре Уфы. Задать интересующие вас вопросы и узнать более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете на сайте, в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50-летия Октября, 15 к. 1, ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева), или по телефону 8 (347) 222-0-111.

жилье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы