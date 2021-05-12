Устроившего стрельбу в школе в Казани Ильназа Галявиева арестовали на два месяца

Советский районный суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу №175 Ильназа Галявиева. Сам он признал свою вину.

По факту стрельбы на Галявиева заведено уголовное дело. Ранее Следственный комитет сообщал, что парень не стоял на учете у психиатра или нарколога, однако позже выяснилось, он не раз обращался к врачу с жалобами на сильные головные боли, в прошлом году у него было выявлено заболевание головного мозга, сообщила пресс-служба СКР. Кроме того, в последние месяцы близкие Галявиева замечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его состояние оценивается как неадекватное поведение, что создает сложности в проведении следственных действий с ним. Следователи добавили, что обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Как отмечают СМИ, Галявиев во время заседания вел себя спокойно. Напомним, утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришёл в гимназию № 175 на улице Файзи, которую сам окончил четыре года назад, устроил взрыв и стрельбу. В результате теракта погибли девять человек.

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