Мэрия Уфы почтила память погибших при нападении на казанскую школу минутой молчания

Напомним, вчера, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев пришёл в гимназию № 175 на улице Файзи, которую сам окончил четыре года назад, устроил взрыв и стрельбу. В результате погибли 10 человек и около 20 ранены. Жители Башкирии в память о погибших принесли к представительству Татарии цветы и свечи. Сегодня в соседней республке объявлен траур.