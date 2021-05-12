Мэрия Уфы почтила память погибших при нападении на казанскую школу минутой молчания

Мэрия Уфы почтила память погибших при нападении на казанскую школу минутой молчания
Мэрия Уфы почтила память погибших при нападении на казанскую школу минутой молчания
Сегодня, 08:12ОбществоАнна КононоваФото: Mkset.ru
Мэр Уфы Сергей Греков в начале оперативного совещания предложил почтить память жертв теракта в казанской школе № 175.

Вчера в казанской школе произошла страшная трагедия. Я бы хотел начать наше совещание со слов соболезнования родным и близким погибших. Сегодня в татарстане траур. Мы глубоко скорбим и приносим свои соболезнования нашей братской республике, сказал Греков.

Администрация Уфы почтила память минутой молчания.

Мэр поручил усилить меры безопасности и проинспектировать школы: проверить тревожные кнопки, пропускной режим, рамки и сотрудников ЧОП.

Напомним, вчера, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев пришёл в гимназию № 175 на улице Файзи, которую сам окончил четыре года назад, устроил взрыв и стрельбу. В результате погибли 10 человек и около 20 ранены. Жители Башкирии в память о погибших принесли к представительству Татарии цветы и свечи. Сегодня в соседней республке объявлен траур.

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школаБашкирияТатарстан
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