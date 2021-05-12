Мэрия Уфы почтила память погибших при нападении на казанскую школу минутой молчания

Вчера в казанской школе произошла страшная трагедия. Я бы хотел начать наше совещание со слов соболезнования родным и близким погибших. Сегодня в татарстане траур. Мы глубоко скорбим и приносим свои соболезнования нашей братской республике, сказал Греков.
Администрация Уфы почтила память минутой молчания.
Мэр поручил усилить меры безопасности и проинспектировать школы: проверить тревожные кнопки, пропускной режим, рамки и сотрудников ЧОП.
Напомним, вчера, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев пришёл в гимназию № 175 на улице Файзи, которую сам окончил четыре года назад, устроил взрыв и стрельбу. В результате погибли 10 человек и около 20 ранены. Жители Башкирии в память о погибших принесли к представительству Татарии цветы и свечи. Сегодня в соседней республке объявлен траур.