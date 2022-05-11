Тантанизация Башкирии. Розничная сеть «Башспирта» стремительно растет

Розничная сеть «Башспирта» — «Тантана» стремительно расширяет свое присутствие на территории Башкирии. Сегодня это 200 собственных торговых точек. В ближайшей перспективе их будет порядка 1000, что сделает «Тантану» одним из крупнейших ритейлеров алкогольной продукции в регионе. Кроме этого, «Тантана» активно реализует федеральный тренд — не поглощая местные сетки, упрощает логистическую цепочку попадания фермерских продуктов на полки. Напомним, Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о неотложной поддержке самозанятых и предпринимателей. Речь идет о предпринимателях, продающих собственную продукцию из подсобных и фермерских хозяйств.
— На активное развитие сети немалое влияние имеет запуск новых перспективных проектов, таких как сотрудничество с «Башпотребсоюзом», АПК «Алексеевский» и фермерскими хозяйствами Башкирии. Два фирменных магазина «Алексеевский» уже начали свою работу в «Тантане» и значительно расширили ассортимент товаров для наших покупателей. В селе Караидель готов к запуску магазин, расположенный в отремонтированном здании «Башпотребсоюза», — сообщил директор ООО Торговый дом «Башспирт» Александр Компанченко.
Актуальная в сегодняшних реалиях коллаборация с крупнейшими агропромышленными предприятиями позволит не только облегчить путь продукции фермерских хозяйств Башкирии на полки торговой сети, но и снизить затраты на логистику, как следствие сдержит рост цен для конечных потребителей. А в целом, особенно в части импортозамещения, башкирские производители смогут почувствовать себя увереннее. На данный момент открыто два фирменных отдела АПК «Алексеевский» в «Тантане» в селе Михайловка (ул. Стройучасток 41 стр. 2) и в Уфе (ул. Революционная, 30).
— Кто, если не мы, будет поддерживать свои же местные продовольственные ресурсы. Проверенному «магазинчику у дома», в который человек привык ходить, доверия изначально больше. А самое главное — в таких магазинах широкий ассортимент товаров надежных башкирских производителей. Экономическая ситуация в мире способствует развитию подобного формата сети, — отметили в пресс-службе «Башспирта».
Напомним, с 2019 года магазины ООО ТД Башспирт проходят масштабный ребрендинг. На рынок с широким ассортиментом «все для застолья» выходят современные магазины под брендом «Тантана». В компании проводится регулярный анализ рентабельности торговых точек, закрываются не приносящие желаемых результатов магазины, в местах с хорошим трафиком открываются новые.
Уже сегодня «Тантана» показывает стабильные финансовые результаты: по итогам четырех месяцев 2022 года средний чек в сети магазинов вырос на 4%, рост продаж к аналогичному периоду прошлого года составил 6%.
По словам министра торговли и услуг РБ Алексея Гусева, конкуренция региональных сетей будет наиболее эффективна, если они будут уходить в расширение ассортимента местного производства, предоставлять качественный сервис. Об этом он рассказал РБК-Уфа.
— Наш региональный ритейл вполне может составить достойную конкуренцию крупным федеральным игрокам. На сегодня в республике уже есть подобные успешные примеры ведения бизнеса. В региональных сетях — самая высокая представленность республиканской продукции в общем ассортименте и в товарообороте, это выступает дополнительным конкурентным преимуществом, — отметил Алексей Гусев.
Министр торговли также подчеркнул, что в условиях санкций вектор развития потребрынка сместился в сторону увеличения внутреннего производства сельскохозяйственной продукции. В свою очередь ритейл, оптовые компании и представители сферы HoReCa пересматривают ассортиментную политику и ведут поиск новых местных поставщиков продукции. В целом, добавил Алексей Гусев, экономические санкции могут дать старт локальному выпуску продукции, которая ранее импортировалась в Россию.