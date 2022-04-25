АО «Башспирт» открывает в Уфе Посольство Российского вина

АО «Башспирт» открывает в Уфе Посольство Российского вина
АО «Башспирт» открывает в Уфе Посольство Российского вина
Вчера, 19:51ОбществоАндрей КоролевФото: Башспирт
Проект крупнейшего российского производителя крепких напитков АО «Башспирт» откроется на базе своих флагманских магазинов «Северные амуры» и «Тантана» в столице Башкирии.

В рамках этого проекта АО «Башспирт» планирует на регулярной основе проводить дегустационные мероприятия. Партнерами и непосредственными участниками проекта станут компании «Усадьба Дивноморское», «Шато Кот де Сан Даниль», «Абрау-Дюрсо», «Поместье Голубицкое», «Яйла».

Напомним, уникальный магазин «Северные Амуры» в отеле «Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel» открылся год назад. В магазине представлены продукция «Башспирта» и напитки исключительно отечественных производителей.

Как отметили в пресс-службе «Башспирта», на фоне западных санкций проект имеет все шансы стать особенно актуальным и успешным, поскольку он решает вопрос импортозамещения, а также дает отличную возможность жителям большого региона познакомиться с лучшей продукцией российского производства.

Добавим, что АО «Башспирт» входит в топ-6 производителей крепких напитков в России. За последние три года компания полностью обновила свою продукцию во всех сегментах и выпустила новые торговые марки. В настоящее время продукция компании представлена в федеральных сетях 73 регионов России.

«Усадьба Дивноморское» — уникальный терруар в самой южной части Краснодарского края (Геленджик). Каменистые почвы с высоким содержанием известняка, маргеля и щебня идеальны для виноградной лозы. Винодельня, расположенная рядом с виноградниками, оснащена самым современным оборудованием, что позволяет производить вино высокого класса с защищенным наименованием места происхождения. «Château Côtes de Saint Daniel» («Шато Кот де Сан Даниль») — уникальная частная винодельня на Южном Берегу Крыма, созданная по принципу французского шато. ГК «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель ряда напитков в России, отметивший в 2020 году 150 лет со дня основания. Новое поколение российского виноделия представляет «Поместье Голубицкое». »YAIYLA» («Яйла») — один из самых молодых винодельческих проектов Севастополя.

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