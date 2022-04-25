АО «Башспирт» открывает в Уфе Посольство Российского вина

«Усадьба Дивноморское» — уникальный терруар в самой южной части Краснодарского края (Геленджик). Каменистые почвы с высоким содержанием известняка, маргеля и щебня идеальны для виноградной лозы. Винодельня, расположенная рядом с виноградниками, оснащена самым современным оборудованием, что позволяет производить вино высокого класса с защищенным наименованием места происхождения. «Château Côtes de Saint Daniel» («Шато Кот де Сан Даниль») — уникальная частная винодельня на Южном Берегу Крыма, созданная по принципу французского шато. ГК «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель ряда напитков в России, отметивший в 2020 году 150 лет со дня основания. Новое поколение российского виноделия представляет «Поместье Голубицкое». »YAIYLA» («Яйла») — один из самых молодых винодельческих проектов Севастополя.