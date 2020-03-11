Искусство познания: в Уфе начал работать школьный лекторий по археологии

В конце февраля юные любители археологии получили возможность более подробно погрузиться в увлекательный мир исторических находок в рамках занятий школьного лектория «История и археология Южного Урала», который 29 февраля начал работу по соглашению с Институтом истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН в лицее №106 «Содружество».

Первую лекцию для учеников восьмых и десятых классов по теме «Археология — наука XXI века» юным слушателям прочитал руководитель археологической экспедиции «Северные Амуры», ведущий научный сотрудник института Никита Савельев.

Как считают преподаватели, первая лекция — едва ли не самая важная в процессе обучения, особенно если речь идет о внеучебных занятиях. От того, сумеет ли лектор заинтересовать аудиторию изложенной информацией, зависит продолжение их общения.

Перед Никитой Савельевым стояла задача — познакомить школьников с археологией как с наукой, рассказать о том, какова работа археологов на самом деле, как проводятся научные исследования, чем отличается полевая работа от камеральной и какие удивительные результаты могут быть достигнуты благодаря профессионализму археологов. Судя по неподдельному интересу слушателей, цель занятия была достигнута, ребята задавали много вопросов.

- Главный итог встречи, пожалуй, таков: юные слушатели узнали, что Башкирия таит в себе множество неизученных мест и объектов, которые могут открыть удивительные тайны родного края. Мы надеемся, что дальнейшие встречи со специалистами только укрепят заинтересованность ребят, - отметил Никита Савельев.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали об итогах экспедиции «Северные Амуры», совершенной в 2019 году.

Следующие лекции будут посвящены таким темам: «Рождение искусства и время мифов. Эпоха камня», «Южный Урал глазами археолога. От эпохи бронзы к эпохе средневековья», «Научный детектив: путь от археологической экспедиции к учебнику древней истории», «Археология и письменная история. Золотая Орда и Русское государство на Южном Урале».

Лекции продлятся до конца апреля.