Знакомы тысячу лет: что нашли школьники в старинном кургане в Башкирском Зауралье

Начало 2020 года для юных любителей археологии в Башкирии теперь будет связано с воспоминаниями об экспедиции, которая состоялась в августе прошлого года в Абзелиловском районе республики и увенчалась ценнейшими находками.

В работе экспедиции приняли участие школьники из Уфы и города Полевского Свердловской области под руководством специалистов Ордена Знак Почета института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (ИИЯЛ УФИЦ РАН).

Подробное обсуждение итогов экспедиции состоялось 6 января 2020 года в рамках семинара для педагогов и учащихся «Археология в школьном и дополнительном образовании», который прошел в лицее № 106 «Содружество» в Уфе.

Навстречу открытиям

Экспедиция начала исследование каменного кургана на восточной окраине деревни Кусимово, предварительно ученые отнесли его к скифо-сарматскому периоду (V-IV века до нашей эры).

Практически сразу после начала исследования кургана стало ясно, что это погребальное сооружение (скорее всего, мавзолей) было сооружено на площадке еще более древнего памятника — стоянки эпохи палеолита древностью около 100 тысяч лет.

Этот курган, вероятно, когда-то, много лет назад, был сложным архитектурным сооружением. Но убедиться в этом можно будет только после завершения исследований.

- На сегодняшний день уже ясно, что курган в древности был окружен кольцевым рвом с двумя проходами, а вся площадка внутри рва была подготовлена под строительство этого погребального сооружения, - рассказал начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник ИИЯЛ УФИЦ РАН, кандидат исторических наук Никита Савельев. - Кочевники середины I тысячелетия до нашей эры полностью удалили дерновый и гумусный слой и на древнем галечнике, который, собственно, является палеолитическим культурным слоем, возвели то, что мы сейчас называем курганом. Поэтому огромная сложность и ответственность для нас – исследовать сначала конструкцию кургана, а после этого изучить сохранившуюся часть культурного слоя эпохи палеолита.

Первоначальное предположение о принадлежности кургана к скифо-сарматскому времени, основанное на данных о форме, составе и структуре насыпи и месте расположения самого кургана, подтвердилось фрагментом глиняного сосуда с обильной примесью талька в тесте, найденным в каменном развале. Археологи датируют его V–IV веками до нашей эры. Возможно, под насыпью имеются и более ранние либо более поздние объекты — погребения, артефакты и т. д. Но об это пока рано говорить, потому что дальнейшие исследования пока не проводились.

Помимо раскопок, для членов экспедиции, и, в первую очередь, — для школьников, сотрудниками Российской академии наук был прочитан цикл лекций, а также проводились многочисленные экспериментальные плавки металла, мастер-классы по производству каменных орудий и лепке глиняных сосудов.

История с географией

Сейчас учеными ведется камеральная обработка полученного материала и на июль–август 2020 года готовится продолжение исследований кургана и палеолитической стоянки.

Наряду с раскопками планируется продолжение школьного лектория, ознакомление участников с природой, археологическими памятниками и музеями этого уникального уголка Башкирского Зауралья.

6 января участникам археологической экспедиции ИИЯЛ УФИЦ РАН по маршруту «Якты-Куль — Кусимово» — и школьникам, и педагогам из городов Уфы и Полевского были вручены сертификаты, а также представлены два слайд-фильма о прошлогоднем памятном событии.

В дальнейшем для знакомства школьников с археологией в лицее № 106 «Содружество» с февраля по май этого года сотрудниками РАН и вузов республики будет проводиться курс обзорных лекций с общим названием «История и археология Южного Урала сегодня».

Первая лекция этого курса называется «Археология — наука XXI века», она запланирована на 29 февраля.

Таким образом можно с полной уверенностью говорить, что интереснейшая экспедиция по пути к тайнам Южного Урала продолжается.