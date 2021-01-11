Пенсионный фонд готовит еще одну выплату для жителей России в январе

Напомним, в октябре председатель правления фонда Максим Топилин заявил, что ПФР до конца года устранит все ошибки в назначении пенсий. В частности, речь шла о случаях, когда были обнаружены «задвоенные» СНИЛС, один и тот же номер был указан сразу в нескольких личных делах. Из-за этого ряд пенсионеров недополучил пенсии.