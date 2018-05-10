Митинг против мусорного полигона в Башкирии перенесен на сутки

Сегодня, 10 мая, активист из Благовещенска Геннадий Безносиков обратился в правительство Башкирии с письмом о том, что власти Благовещенска и Благовещенского района создали условия, при которых местным общественникам пришлось перенести на сутки митинг, который был направлен против строительства полигона твердых коммунальных отходов.

По словам Геннадия Безносикова, власти уведомили его о том, что именно 15 мая, когда был запланирован митинг, на месте его проведения должно состояться культурно-досуговое мероприятие «В кругу семьи», посвященное Международнойму дню семьи.

В связи с этим активисты вынуждены были перенести дату проведения своего митинга против полигона ТКО на сутки, так что он состоится теперь 16 мая.

- Обращаю внимание на то, что в соответствии о статьей 31 Конституции РФ гражданам предоставляется право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. За нарушение этого права в форме воспрепятствования, в том числе необоснованного запрета либо отказа под благовидным предлогом и т.д. предусмотрена уголовная ответственность по статье 149 УК РФ, - напомнил в своем письме активист.