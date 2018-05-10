Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Митинг против мусорного полигона в Башкирии перенесен на сутки
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ffae689010e3977a702dd875d216b8a0

Митинг против мусорного полигона в Башкирии перенесен на сутки

Сегодня, 15:40ОбществоТатьяна МайороваФото: Energo-sibir.ru
Читайте
также
Мама «особых детей» из Башкирии: «Рассвет, который другим увидеть не дано»
Ядовитый диоксин остался в Уфе
Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни