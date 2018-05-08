Учителей Башкирии пригласили провести интерактивный урок «Мир без мусора»

Учителя Башкирии могут провести интерактивный экологический урок «Мир без мусора» для школьников 7-11 классов, сообщили в зеленом движении «ЭКА».

Во время занятия ученики смогут совершить воображаемое путешествие во времени и заглянуть в историю возникновения проблемы неправильного обращения с отходами. Кроме этого, ребята узнают об инновационных решениях и проектах, которые позволяют решить эту проблему. Это четвертый урок из серии «Разделяй с нами», направленной на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов.

Учителя могут провести урок в своих классах до 30 мая, бесплатно скачав материалы для проведения занятия на сайте проекта «Разделяй с нами».. Специальной подготовки для проведения урока не требуется. После регистрации на сайте учителю доступен комплект материалов, который включает в себя методическое пособие и видеогид, анимированную презентацию, набор материалов для выполнения игровых заданий.

Урок включает в себя интерактивную игру, в ходе которой школьники попробуют себя в роли государственных деятелей, бизнесменов, ученых и гражданских активистов и объединят свои усилия для решения проблемы отходов.

После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии, получат диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Фотографии с проведенных занятий будут размещены на сайте проекта.