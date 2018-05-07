В Башкирии в куче горелого мусора нашли труп

Вчера, 6 мая в 10.52 утра в пожарно-спасательную службу поступило тревожное сообщение о возгорании мусора возле одного из домов в переулке Пуховский в Белорецке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По данным спасателей, две машины спецтехники и пятеро огнеборцев прибыли на место происшествия в течение 5 минут, но к тому моменту местные жители уже почти справились с пламенем.

При обследовании горевшей кучи мусора был найден труп 60-летнего мужчины.