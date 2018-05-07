В Башкирии в куче горелого мусора нашли труп

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Причины гибели человека выясняются.
Вчера, 6 мая в 10.52 утра в пожарно-спасательную службу поступило тревожное сообщение о возгорании мусора возле одного из домов в переулке Пуховский в Белорецке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
По данным спасателей, две машины спецтехники и пятеро огнеборцев прибыли на место происшествия в течение 5 минут, но к тому моменту местные жители уже почти справились с пламенем.
При обследовании горевшей кучи мусора был найден труп 60-летнего мужчины.
- Причины и обстоятельства возгорания выясняются. Кроме того, предстоит установить точную причину гибели мужчины, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.
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