Глава Минтруда Башкирии разъяснила порядок новых выплат родителям малышей

Выплаты «путинских» девяти тысяч рублей родителям новорожденных должны начаться в ближайшие полгода.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова в эфире Радио России Башкортостан дала пояснения по поводу порядка оформления и получения выплат родителям детей, родившихся в новом году.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал указ о введении ежемесячных выплат в размере 9 тысяч рублей для жителей страны, в семьях которых, начиная с 2018 года, родятся первенцы, а также третьи по счету дети. Как оказалось, на такие выплаты могут рассчитывать не все семьи, а только малообеспеченные. В частности, при рождении первого ребенка выплаты в 9 тысяч рублей ежемесячно смогут получать семьи, которых совокупный ежемесячный доход не превышает полтора прожиточных минимума – для жителей Башкирии это будет 14 247 рублей на одного члена семьи. В других регионах эти суммы могут несколько разниться в соответствии с их уровнем прожиточного минимума. Эти выплаты будут предоставляться семье до достижения малышом полутора лет, при этом через год по закону нужно будет вновь пройти процедуру переоформления, чтобы еще полгода получать данное пособие.

При рождении второго ребенка предусмотрена процедура переоформления материнского капитала, которая находится в компетенции Пенсионного фонда. А вот появление на свет третьего ребенка в семье опять попадает под действие Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По словам Ленары Ивановой, малообеспеченные семьи, в которых совокупный доход составляет один прожиточный минимум =- то есть около 9 тысяч рублей, смогут получать пособие по 9 тысяч рублей при рождении третьего ребенка до достижения им трехлетнего возраста.

Ленара Иванова обратила внимание на важные нюансы.

- Выплаты начнутся, скорее всего, весной, потому что существует определенная процедура – после принятия указа президента страны должны выйти соответствующие постановления правительства России и правительства Башкирии, соблюдены другие процедуры. Но средства на данные выплаты в бюджете уже предусмотрены, - отметила Ленара Иванова. – Хотела бы обратить внимание также и на такой важный момент. При сборе сведений о доходах некоторые семьи могут столкнуться с тем, что, допустим, за декабрь у них могли выходить вместе с премией слишком большие суммы, которые не соответствуют требованиям при начислении выплат. В таких случаях рекомендуем взять справки о доходах за следующие месяцы и прийти за оформлением пособий.