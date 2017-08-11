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Рустэм Хамитов вручил пяти молодым семьям сертификаты на 300 тысяч рублей

11 августа 2017, 15:38
Их получили пять семей, в которых недавно появились первенцы.

Сегодня, 11 августа, Рустэм Хамитов в Белом доме вручил молодым родителям первые сертификаты на 300 тысяч рублей. Его получили пять семей, которые теперь смогут улучшить свои жилищные условия, сообщает пресс-служба главы республики.

- У нас сегодня ухудшается демографическая ситуация, снижается рождаемость, нам нужны дети. И мы готовы делать всё для того, чтобы помогать молодым семьям.

По словам главы республики, если программа поддержки покажет хорошие результаты, в дальнейшем она обязательно будет продлена, сообщает.

Напомним, в марте этого года Хамитов подписал указ о выплате 300 000 рублей о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике с 1 января 2017 года. Сертификат родители могут потратить на улучшение жилищных условий, погашения долгов по ипотечному кредиту. На период 11 августа для получения сертификата обратилась 751 семья, из которых 91 семья включена в список претендентов.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Общество
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