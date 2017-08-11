Рустэм Хамитов вручил пяти молодым семьям сертификаты на 300 тысяч рублей

Напомним, в марте этого года Хамитов подписал указ о выплате 300 000 рублей о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике с 1 января 2017 года. Сертификат родители могут потратить на улучшение жилищных условий, погашения долгов по ипотечному кредиту. На период 11 августа для получения сертификата обратилась 751 семья, из которых 91 семья включена в список претендентов.