Буфетчицу РКБ в Уфе попытались обвинить в том, что принесла коронавирус в больницу

Сегодня, 9 июня, стало известно, что 49-летняя буфетчица нефрологического отделения РКБ имени Куватова Елена Трошина обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором просит привлечь к ответственности руководство и иных должностных лиц больницы, не обеспечивших надлежащие условия труда и оказания медицинской помощи.

Чем прославилась за последние пару месяцев РКБ имени Куватова, известно, пожалуй, всем. 6 апреля там был объявлен карантин после того, как обнаружили коронавирус у скончавшейся от инсульта 80-летней женщины.

По уточненным данным, число заразившихся коронавирусной инфекцией среди пациентов и персонала РКБ в первой половине апреля было примерно одинаковым. Сначала говорили про 28 и 22 инфицированных соответственно, но постепенно цифры росли. Сегодня, по данным регионального управления Роспотребнадзора, известно уже о заражении коронавирусом 194 сотрудников РКБ.

Буфетчица нефрологического отделения РКБ имени Куватова Елена Трошина заболела одной из первых. Обстоятельства этого события она подробно изложила в обращении в следком.

По словам Елены Анатольевны, 19 марта в их отделении был объявлен карантин по гриппу. Сотрудникам выдали маски и перчатки. Пациенты, страдавшие болезнями почек, температурили, у них брали мазки на грипп, но не на коронавирус. Елена отработала несколько смен в условиях такого карантина.

- 4 апреля я заступила на новую смену. 5 апреля приезжала в больницу прокапаться моя сменщица Татьяна, которая уже довольно серьезно болела. А к вечеру 5 апреля стало ухудшаться и мое самочувствие. Ночью поднялась высокая температура, было очень плохо. Утром мне поставили капельницу и стало после этого легче, - вспоминает Елена Трошина.

По ее словам, 5 апреля главврач РКБ Эльза Сыртланова запретила персоналу покидать клинику до 20.00. Потом все, кто отработал свои смены, ухали домой. Елена проживает за городом, в столь позднее время добираться домой ей было проблематично. Поэтому решила остаться на работе до утра.

Всю ночь снова промучилась с высокой температурой и одышкой. Утром из последних сил поехала домой, чтобы открыть больничный. Оказывается, руководство РКБ на тот момент ввело запрет на открытие сотрудникам больничного в клинике так называемым доверенным доктором.

- По дороге мне стало еще хуже. Еле добралась до дома и сразу легла. Примерно в 11-12 часов дня приехала дочка Настя, увидела мое состояние и вызвала скорую. Меня увезли в четвертую инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, - рассказывает Елена. – Через неделю меня перевезли в Дёмскую инфекционную клинику, так как в четвертой на тот момент не было для меня аппарата ИВЛ. Компьютерный томограф показал 70% поражения легких.

В Демской больнице Елена провела шесть дней в реанимации. Когда стало лучше, ее перевели в терапевтическое отделение и там лечили от коронавируса до 30 мая. Сейчас женщина все еще находится дома на больничном.

Вместе с Еленой переболели коронавирусом ее дочь Анастасия с мужем и двумя детьми.

- Мы все были в инфекционной больнице. Дети перенесли вирус бессимптомно, а нам с мужем пришлось труднее. У меня сначала до 39 градусов поднялась температура, появилась одышка, потом – диарея и рвота. Было очень тяжело физически и морально, в тот момент писали везде столько ужасов про коронавирус. Очень боялась за маму, за детей, за мужа, - поделилась неприятными воспоминаниями Анастасия.

Очевидно, что заражение Елены и ее близких произошло, как минимум, за 10 дней до 5 апреля. Важно отметить, что Анастасия находится в отпуске по уходу за младшей дочкой, сын был на каникулах, муж работал дома удаленно. По сути, из дома чаще всех выбиралась только Елена, ездила на работу и с работы на общественном транспорт, посещала рынок, магазин. Еще в самом начале апреля, когда семья уже была инфицирована, они отметили детский день рождения, приходили гости.

- Мне не по себе от этих мыслей. Насколько я знаю, никто из наших тогдашних гостей не заболел, но ведь они могли перенести коронавирус бессимптомно и стать при этом его переносчиками, - говорит Анастасия. – Еще мне непонятен тот факт, что 5 апреля, когда уже было известно о коронавирусе у умершей в РКБ женщины, сотрудников вечером все равно отпустили по домам. Как можно было так поступить?..

Обратиться в следком изначально Елена Трошина, по ее словам, не планировала. Но решила это сделать после событий последних дней. О них она тоже написала в своем заявлении в следком.

Медиакорсети стало известно о случившемся со слов Анастасии, дочери Елены.

- Маме сначала позвонили с Роспотребнадзора и попросили ее написать объяснение об обстоятельствах заражения. А потом позвонили из РКБ старшая медсестра и сказала, что начмед РКБ Елена Асагатовна Елхова ждет пояснительную записку, в которой надо написать, что мама 5 апреля якобы не ночевала в больнице, а уехала домой, и ей там уже стало плохо, - говорит Анастасия. – Мама сначала стала записывать под диктовку, ей еще много объясняли на словах - говорили, что нужно отметить, что она заболела вовсе не на работе, а могла заразиться где-то в другом месте. Мы с мамой потом поняли, что администрация РКБ хочет переложить ответственность за заражение на маму. В разговоре по телефону они даже сказали маме, что это она, оказывается, принесла коронавирус в больницу. Мы просто в шоке были от этого. Мама проработала в РКБ 15 лет и не заслужила такого отношения к себе.

Медиакорсеть попросила прокомментировать ситуацию представителей минздрава РБ. Как только мы получим комментарий, он будет сразу же опубликован.

Напомним, в начале апреля, как раз в тот период, когда семья Елены Трошиной была госпитализирована с коронавирусом, заведующая ревматологическим отделением РКБ Римма Камалова заявила, что вспышка пневмонии неясной этиологии отмечалась в больнице, как минимум, с середины марта. Медики просили провести тестирование на коронавирус и прекратить прием пациентов на плановое лечение. Однако тогдашний главврач РКБ Эльза Сыртланова игнорировала тревожные сообщения и отказывалась проводить тестирование на коронавирус среди пациентов и персонала, как считают многие сотрудники РКБ, чтобы выполнить план по освоению средств на лечение пациентов из Фонда медстраха. Кстати, начмеда Елену Елхову считают человеком из команды Сыртлановой.

Таким образом продолжалась выписка и приём пациентов на плановое лечение. Многие из них разъехались по республике и стали «нулевыми пациентами» по коронавирусу в своих городах и районах. Сотрудники РКБ записали видеообращения на имя президента страны с просьбой уволить Эльзу Сыртланову. Родственники трех пациентов, скончавшихся после пребывания в РКБ, уже подали заявления в следком, требуя привлечь к ответственности руководство клиники за халатность.

Сейчас следком проводит доследственную проверку по факту массового заражения коронавирусом в РКБ. Тем временем Эльза Сыртланова подала заявление об увольнении по собственному желанию. Ее место занял руководитель клиники БГМУ Шамиль Булатов.