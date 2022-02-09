«БашРТС» прокомментировали решение Верховного суда о перерасчете платы за отопление

Известно, что апелляционная жалоба со стороны компании не была удовлетворена и решение оставили в силе. Несмотря на это, «БашРТС» будет дальше отстаивать свою правоту в суде и направит уже кассационную жалобу, сообщили Mkset в пресс-службе 9 февраля.

Верховный суд Башкирии признал действия компании «БашРТС» незаконными и обязал произвести перерасчет платежей за отопления, так как изначально суммы были завышены. Известно, что в «БашРТС» с таким решением не согласились, в связи с чем с их стороны была направлена апелляционная жалоба. Несмотря на это, Верховный суд решение оставил без изменений, а доводы ответчика — без удовлетворения. В пресс-службе «БашРТС» MKset сообщили, что сейчас готовится кассационная жалоба. - Данное решение суда мы уже получили. Для того, чтобы провести перерасчеты оплат за отопление, необходимо дополнительное разъяснение суда. В самом судебном решении информация об этом отсутствует, как и документы, которые должны являться основанием для того, чтобы произвести перерасчет указанным домам, - пояснили в ведомстве. Также в пресс-службе сообщили, что компания намерена и дальше отстаивать свою правоту в суде. Ранее в «БашРТС» предложили жителям Башкирии переехать в квартиры поменьше, если их не устраивает стоимость отопления. Представитель компании Ирина Попова также сообщала о том, что перерасчет платежей невозможен, так как все суммы, по ее словам, были начислены корректно. Также в октябре прошлого года жители Уфы устроили штурм офиса компании. Причина негодования - огромные цены в платежках за месяц. Один из жителей, находящийся возле офиса, пришел с расчетом на 21 тысячу рублей за одну квартиру.

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