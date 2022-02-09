«БашРТС» прокомментировали решение Верховного суда о перерасчете платы за отопление

«БашРТС» прокомментировали решение Верховного суда о перерасчете платы за отопление
«БашРТС» прокомментировали решение Верховного суда о перерасчете платы за отопление
Сегодня, 19:39ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Известно, что апелляционная жалоба со стороны компании не была удовлетворена и решение оставили в силе. Несмотря на это, «БашРТС» будет дальше отстаивать свою правоту в суде и направит уже кассационную жалобу, сообщили Mkset в пресс-службе 9 февраля.

Верховный суд Башкирии признал действия компании «БашРТС» незаконными и обязал произвести перерасчет платежей за отопления, так как изначально суммы были завышены.

Известно, что в «БашРТС» с таким решением не согласились, в связи с чем с их стороны была направлена апелляционная жалоба. Несмотря на это, Верховный суд решение оставил без изменений, а доводы ответчика — без удовлетворения.

В пресс-службе «БашРТС» MKset сообщили, что сейчас готовится кассационная жалоба.

- Данное решение суда мы уже получили. Для того, чтобы провести перерасчеты оплат за отопление, необходимо дополнительное разъяснение суда. В самом судебном решении информация об этом отсутствует, как и документы, которые должны являться основанием для того, чтобы произвести перерасчет указанным домам, - пояснили в ведомстве.

Также в пресс-службе сообщили, что компания намерена и дальше отстаивать свою правоту в суде.

Ранее в «БашРТС» предложили жителям Башкирии переехать в квартиры поменьше, если их не устраивает стоимость отопления. Представитель компании Ирина Попова также сообщала о том, что перерасчет платежей невозможен, так как все суммы, по ее словам, были начислены корректно. Также в октябре прошлого года жители Уфы устроили штурм офиса компании. Причина негодования - огромные цены в платежках за месяц. Один из жителей, находящийся возле офиса, пришел с расчетом на 21 тысячу рублей за одну квартиру.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы