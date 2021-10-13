«21 тысяча рублей за отопление!»: уфимцы штурмовали офис «БашРТС»

— Я была в БашРТС в пятницу, так и не смогла пройти, у меня даже есть квитанция. Время ожидания было семь часов. Конечно, я не стала дальше ждать. Сегодня я пришла рано утром, на талоне написано время ожидания восемь минут, но уже прошел час, — говорит жительница Уфы.