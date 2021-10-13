«21 тысяча рублей за отопление!»: уфимцы штурмовали офис «БашРТС»

С раннего утра 12 октября жители Уфы выстроились в огромных очередях, люди пришли с квитанциями за отопление, которые начали поступать буквально на днях.
— Я была в БашРТС в пятницу, так и не смогла пройти, у меня даже есть квитанция. Время ожидания было семь часов. Конечно, я не стала дальше ждать. Сегодня я пришла рано утром, на талоне написано время ожидания восемь минут, но уже прошел час, — говорит жительница Уфы.
— Это 30 тысяч за квартплату за одну квартиру, 21 тысяча за отопление! — комментирует мужчина в очереди.
Людей также возмутило, что из шести приемных окон работают только два. Причину БашРТС объяснять жителям не стали.
Директор филиала «БашРТС» Ирина Попова подтвердила, что произошел ажиотаж из-за квитанций за сентябрь.
— Там, где нет прибора учета, платежи начисляются по нормативу в течение 8 месяцев равными долями, по нормативу, утвержденному Госкомитетом РБ по тарифам. Больше приходят те, у кого норматив. Когда дают разъяснения, приходит понимание, и люди уходят удовлетворённые, — сообщила Попова.
Как сообщили в пресс-службе БашРТС, прием жителей в клиентских офисах ведётся по предварительной записи, чтобы сократить время ожидания консультации специалиста. При этом, ожидая поток клиентов в связи с доставкой квитанций, там принимают жителей и по живой очереди, а также ищут дополнительных сотрудников.