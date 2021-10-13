«21 тысяча рублей за отопление!»: уфимцы штурмовали офис «БашРТС»

«21 тысяча рублей за отопление!»: уфимцы штурмовали офис «БашРТС»
«21 тысяча рублей за отопление!»: уфимцы штурмовали офис «БашРТС»
Вчера, 12:28ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Многие жалуются на огромные счета в квитанциях за сентябрь

С раннего утра 12 октября жители Уфы выстроились в огромных очередях, люди пришли с квитанциями за отопление, которые начали поступать буквально на днях.

Я была в БашРТС в пятницу, так и не смогла пройти, у меня даже есть квитанция. Время ожидания было семь часов. Конечно, я не стала дальше ждать. Сегодня я пришла рано утром, на талоне написано время ожидания восемь минут, но уже прошел час, говорит жительница Уфы.

Это 30 тысяч за квартплату за одну квартиру, 21 тысяча за отопление! комментирует мужчина в очереди.

Людей также возмутило, что из шести приемных окон работают только два. Причину БашРТС объяснять жителям не стали.

Директор филиала «БашРТС» Ирина Попова подтвердила, что произошел ажиотаж из-за квитанций за сентябрь.

— Там, где нет прибора учета, платежи начисляются по нормативу в течение 8 месяцев равными долями, по нормативу, утвержденному Госкомитетом РБ по тарифам. Больше приходят те, у кого норматив. Когда дают разъяснения, приходит понимание, и люди уходят удовлетворённые, — сообщила Попова.

Как сообщили в пресс-службе БашРТС, прием жителей в клиентских офисах ведётся по предварительной записи, чтобы сократить время ожидания консультации специалиста. При этом, ожидая поток клиентов в связи с доставкой квитанций, там принимают жителей и по живой очереди, а также ищут дополнительных сотрудников.

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