В БашРТС пенсионерам-должникам за отопление намекнули на переезд в квартиры поменьше

Представитель «БашРТС» прокомментировала штурм жителями офиса поставщика тепла, а также ситуацию с большими суммами, которые жители республики вновь получили за сентябрь с начала нового отопительного сезона.
По словам Ирины Поповой, для жителей, которые не могут заплатить большую сумму за отопление, предусмотрена рассрочка.
— Для нас эта ситуация стала большим вопросом и мы предлагали ряд мер для решения этих вопросов.
Сократить плату мы не можем, на надзорный орган подтвердил «начисления корректны». На сегодняшний день законодатель устанавливает четкие рамки, когда ресурсник может предложить рассрочку для жителей, — разъяснила представитель «БашРТС».
На вопрос ведущей о том, представляет ли Ирина Попова, как жить в кредит за отопление, представитель «БашРТС» ответила, что «мы сами выбираем, в какой квартире жить».
— Много пенсионеров звонили, живущих в трехкомнатных квартирах в 75 квадратных метров, — привела пример Попова в эфире передачи «Вечерний Телецентр» на телеканале БСТ от 13 октября.
Она также добавила, что недовольства жителей, по ее мнению, появляются только в отопительный сезон, тогда как в летний период «нули» в квитанциях не вызывали никаких вопросов.
Напомним, 12 октября жители Уфы выстроились в огромных очередях, люди пришли с квитанциями за отопление, которые начали поступать буквально на днях. Один из уфимцев заявил, что получил счет за отопление в 21 тысячу рублей. Тогда директор филиала «БашРТС» Ирина Попова подтвердила, что произошел ажиотаж из-за квитанций за сентябрь. Она объяснила, что большая часть обращающихся — жители домов, в которых нет счетчиков учета тепла, где стоимость отопления начисляют по нормативу.