В БашРТС пенсионерам-должникам за отопление намекнули на переезд в квартиры поменьше

Напомним, 12 октября жители Уфы выстроились в огромных очередях, люди пришли с квитанциями за отопление, которые начали поступать буквально на днях. Один из уфимцев заявил, что получил счет за отопление в 21 тысячу рублей. Тогда директор филиала «БашРТС» Ирина Попова подтвердила, что произошел ажиотаж из-за квитанций за сентябрь. Она объяснила, что большая часть обращающихся — жители домов, в которых нет счетчиков учета тепла, где стоимость отопления начисляют по нормативу.