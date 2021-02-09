Депутаты Башкирии предложили освободить от оплаты парковок многодетные семьи

По закону, принятому в октябре 2020 года, от оплаты за парковку освобождались инвалиды всех групп и ветераны Великой Отечественной войны. Теперь депутаты решили расширить перечень и в качестве меры соцпроддержки дать такую возможность многодетным семьям, независимо от их дохода. Подобный опыт, по словам спикера парламента Константина Толкачева, есть в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской области и некоторых других регионах России.