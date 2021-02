Депутаты Башкирии предложили освободить от оплаты парковок многодетные семьи

Государственное собрание Башкирии подготовило поправки в закон «Об организации дорожного движения в республике. Нововведения предполагают, что многодетные семьи смогут бесплатно парковаться на платной парковке.

По закону, принятому в октябре 2020 года, от оплаты за парковку освобождались инвалиды всех групп и ветераны Великой Отечественной войны. Теперь депутаты решили расширить перечень и в качестве меры соцпроддержки дать такую возможность многодетным семьям, независимо от их дохода. Подобный опыт, по словам спикера парламента Константина Толкачева, есть в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской области и некоторых других регионах России. В данном случае речь идет о платной парковке, которая будет организована в деловом центре Уфы. Однако платных стоянок возле торговых центров рассматриваемый законопроект не касается. Закон о платной парковке принимался для того, чтобы разгрузить деловой центр Уфы, чтобы люди, которые приезжают туда решать свои насущные вопросы, могли спокойно оставить автомобиль, пояснил Толкачев. В настоящее время администрация Уфы решает организационные и технические вопросы. О введение платной парковки, стоимости и порядке оплаты горожан оповестят заранее, не менее чем за месяц. Подробности о законе — в материале Mkset.

