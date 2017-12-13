Власти Санкт-Петербурга решили закрасить граффити с портретом Юрия Шевчука

Власти Центрального района потребовали от энергетиков закрасить граффити с Юрием Шевчуком на одном из зданий по Литейному проспекту, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу «Ленэнерго».
Связано это с заявлением местного жителя, которому не понравилось граффити. После проверки жалобы в компании отметили, что изображение не угрожает безопасности жителям района, не наносит вреда здоровью и не носит экстремистского характера.
— Мы будем делать все возможное для того, чтобы не удалять граффити, — отметили в пресс-службе «Ленэнерго». Издание отмечает, что в последнее время в городе начали борьбу против настенных рисунков. 5 декабря случайно закрасили граффити, посвященное жертвам теракта 3 апреля в метро, а 11 декабря неизвестные удалили изображение с Павлом Дуровым.