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Власти Санкт-Петербурга решили закрасить граффити с портретом Юрия Шевчука

13 декабря 2017, 11:58
После того, как рисунок «оскорбил» одного из местных жителей.

Власти Центрального района потребовали от энергетиков закрасить граффити с Юрием Шевчуком на одном из зданий по Литейному проспекту, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу «Ленэнерго».

Связано это с заявлением местного жителя, которому не понравилось граффити. После проверки жалобы в компании отметили, что изображение не угрожает безопасности жителям района, не наносит вреда здоровью и не носит экстремистского характера.

Мы будем делать все возможное для того, чтобы не удалять граффити, — отметили в пресс-службе «Ленэнерго». Издание отмечает, что в последнее время в городе начали борьбу против настенных рисунков. 5 декабря случайно закрасили граффити, посвященное жертвам теракта 3 апреля в метро, а 11 декабря неизвестные удалили изображение с Павлом Дуровым.

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