Власти Санкт-Петербурга решили закрасить граффити с портретом Юрия Шевчука

— Мы будем делать все возможное для того, чтобы не удалять граффити, — отметили в пресс-службе «Ленэнерго». Издание отмечает, что в последнее время в городе начали борьбу против настенных рисунков. 5 декабря случайно закрасили граффити, посвященное жертвам теракта 3 апреля в метро, а 11 декабря неизвестные удалили изображение с Павлом Дуровым.