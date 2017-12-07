Юрий Шевчук объяснил, почему он больше не «светится» в оппозиции

- Ну как нету? Просто – зачем говорить одно и то же? Я выбрал аудиторию, зрителей, музыку, искусство. Ну буду я сидеть, как Шендерович и говорить «Власть – зло», и что – на это жизнь тратить? Я лучше новый альбом запишу. Потому что я уже всё сказал. Я же не попугай в клетке, тысячу раз повторять.