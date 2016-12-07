В Уфе пройдет фестиваль для детей и подростков "Добрая Елка-2017"

26 декабря на ВДНХ пройдет ежегодный республиканский инклюзивный фестиваль для детей и подростков "Добрая Елка-2017". В нем примут участие гости от 3 до 16 лет. Среди приглашенных как здоровые дети, так и с ограниченными возможностями.