Глава союза садоводов РФ в Башкирии назвал главную проблему дачников

Об острых проблемах садоводов и садовых некоммерческих товариществ сегодня рассказал председатель союза садоводов России в Башкирии Ринат Мигранов. В эфире утренней программы он заявил, что основная боль и проблема садоводов это изношенные электрические сети и электрическое оборудование. Обе эти проблемы и мешают садовым некоммерческим товариществам в Башкирии развиваться.
Сделал Мигранов и достаточно громкое заявление о том, что порядка в данной сфере не будет, пока не будет решена проблема с повсеместно изношенными электросетями.
В более чем 80% садов электросети остались еще с советских времен. Причем обслуживаются они самими садоводами, что неправильно и противоречит законодательству.Ринат Мигранов
По мнению Мигранова спасти ситуацию можно переводом инфраструктуры садовых товариществ в ведомства распределительных компаний, а также заключать прямые договора с «Энергосбытом».
В свою очередь напомним, что в конце прошлого года власти Башкирии заявили, что в каждом пятом СНТ региона вообще нет электричества. Также на протяжении лета 2021 года на весь регион гремели проблемы СНТ связанные именно с электроснабжением, так до сих пор актуальна проблема с электричеством в самом большом в республике СНТ «Шомырт». История с еще одним СНТ под Уфой также попала в прессу и к её решению пришлось приложить руку главе Башкирии.