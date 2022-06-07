Глава союза садоводов РФ в Башкирии назвал главную проблему дачников

В свою очередь напомним, что в конце прошлого года власти Башкирии заявили, что в каждом пятом СНТ региона вообще нет электричества. Также на протяжении лета 2021 года на весь регион гремели проблемы СНТ связанные именно с электроснабжением, так до сих пор актуальна проблема с электричеством в самом большом в республике СНТ «Шомырт». История с еще одним СНТ под Уфой также попала в прессу и к её решению пришлось приложить руку главе Башкирии.