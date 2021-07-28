В крупнейшем СНТ Башкирии «Шомырт» отключили свет несмотря на поручение Хабирова

– Политика ООО «ЭСКБ» всегда направлена на мирное урегулирование подобных вопросов. И в данном случае, со стороны нашей компании были предприняты все возможные меры для урегулирования сложившейся ситуации. Так, была проведена встреча с представителями СНТ, где были озвучены пути решения и председатель СНТ «Шомырт» с ними согласилась, но впоследствии не исполнила взятые на себя обязательства. Поэтому сетевой организацией было введено частичное ограничение режима энергопотребления: так 1.07, 2.07 и 3.07 вводились интервальные ограничения подачи электроэнергии, – сообщил представитель компании.