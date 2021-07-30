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В крупнейшем СНТ Башкирии «Шомырт» дали свет, который накануне отключали за долги

30 июля 2021, 03:57
Фото: Mkset Артур Салимов
По информации от источников Mkset СНТ и ЭСКБ заключают дополнительное соглашение и будут погашать долг частями.

Эпопея с обеспечением электроэнергией крупнейшего садового товарищества Башкирии, которое насчитывает 7000 садовых участков, кажется, подошла к завершению. История с долгами за свет тянулась долгие годы, и буквально на днях свет в «Шомырте» все-таки отключили, на следующий день после того, как глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве Башкирии 26 июля поручил Александру Сидякину лично заняться этой системой проблемой.

28 июля представитель администрации Уфимского района Дмитрий Бикмурзин прокомментировал ситуацию Mkset. Сотрудник как в воду глядел.

– ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» 27 июля ограничила подачу электроэнергии СНТ «Шомырт» из-за нарушения договорных обязательств по оплате за потребленную электрическую энергию...Председатель СНТ «Шомырт» 29 июля поедет в ООО ЭСКБ, чтобы заключить соглашение о реструктуризации задолженности сроком на 10 месяцев. Электроснабжение должны возобновить после подписания необходимой документации, – сообщил он 28 июля.

Однако подчеркнем, что информация о заключении допсоглашения – неофициальная. Но как бы то ни было электроэнергия в СНТ есть.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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