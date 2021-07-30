В крупнейшем СНТ Башкирии «Шомырт» дали свет, который накануне отключали за долги

Эпопея с обеспечением электроэнергией крупнейшего садового товарищества Башкирии, которое насчитывает 7000 садовых участков, кажется, подошла к завершению. История с долгами за свет тянулась долгие годы, и буквально на днях свет в «Шомырте» все-таки отключили, на следующий день после того, как глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве Башкирии 26 июля поручил Александру Сидякину лично заняться этой системой проблемой.