В Башкирии учеников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок

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Инциденты произошли на аттестации по математике и истории.
Во время сдачи ЕГЭ три ученика пренебрегли правилами поведения в ходе итоговой аттестации и были удалены, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство образования республики.
В ведомстве однако не уточнили, в каких именно пунктах проведения экзамена произошли инциденты. Причиной удаления учеников стали шпаргалки, с которых попытались списать ученики на аттестации по математике и истории.
Удаленные с экзамена ученики не имеют права на пересдачу в этом году. Для получения аттестата им необходимо сдать математику и русский язык.
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