В Башкирии учеников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок

Во время сдачи ЕГЭ три ученика пренебрегли правилами поведения в ходе итоговой аттестации и были удалены, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство образования республики.

В ведомстве однако не уточнили, в каких именно пунктах проведения экзамена произошли инциденты. Причиной удаления учеников стали шпаргалки, с которых попытались списать ученики на аттестации по математике и истории.