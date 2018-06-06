В этом году ЕГЭ по русскому языку предстоит сдать свыше 650 тыс человек

В 2018 году ЕГЭ по русскому языку сдаст рекордное число людей — около 656 000. Из них 643 000 — выпускники нынешнего года. Об этом шестого июня пишет газета «Известия».

В Рособрнадзоре сообщили, что экзамен по русскому языку 2018 года станет самым массовым с момента введения ЕГЭ. Регистрацию не него прошли 94% участников. Оставшиеся 6% сдавали экзамен досрочно или придут на него в «резервные дни».

Сдать ЕГЭ в этом году можно будет в более чем 5 300 пунктах, разбросанных по всей России и даже за границей. В регионах следить за чистотой экзаменов будут общественные наблюдатели и работники Рособрнадзора. В местах сдачи ЕГЭ установят видеокамеры и оборудование для распечатки комплектов экзаменационных материалов.