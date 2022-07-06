«Вы отправляетесь туда бить фашистов»: Хабиров проводил добровольцев на Донбасс

Как сообщалось ранее, военнослужащие батальона будут получать за службу 220 тысяч рублей ежемесячно, а также 8 тысяч рублей за каждый день участия в активных боевых действиях. Источником денежных средств выступит федеральный бюджет. Кроме того, им полагается единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей. Эта сумма будет заморожена на 90 дней с момента заключения контракта. Также республика будет выплачивать военнослужащим две тысячи рублей в сутки.