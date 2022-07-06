«Вы отправляетесь туда бить фашистов»: Хабиров проводил добровольцев на Донбасс

«Вы отправляетесь туда бить фашистов»: Хабиров проводил добровольцев на Донбасс
«Вы отправляетесь туда бить фашистов»: Хабиров проводил добровольцев на Донбасс
Сегодня, 13:15ОбществоНаталья БалыковаФото: телеграм-канал "Башкирский батальон"
Торжественное прощание с Башкирским батальоном имени Шаймуратова состоялось в парке «Патриот» в Чишминском районе.

Видеозаписи с церемонии опубликованы в телеграм-канале «Башкирский батальон». Обращаясь к добровольцам, глава республики Радий Хабиров напомнил, что 80 лет назад на Советской площади вручали знамя Башкирской кавалерийской дивизии. В своем напутствии руководитель республики отметил, что быть бойцом башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова — очень высокая честь.

Он напомнил, что республику с Донбассом связывают «очень тесные кровные узы». Уже много лет Башкирия помогает ДНР.

«Но им нужна сильная воинская помощь, и сегодня вы отправляетесь туда бить фашистов», — сказал он.

Радий Хабиров отметил, что республика всегда будет «стоять за спинами» добровольцев и во всем их поддерживать. Он попросил их вернуться с победой и пройти таким же строем, как в день отправки на Донбасс.

После церемонии добровольцам дали 10 минут, чтобы они могли попрощаться с родными.

Как сообщалось ранее, военнослужащие батальона будут получать за службу 220 тысяч рублей ежемесячно, а также 8 тысяч рублей за каждый день участия в активных боевых действиях. Источником денежных средств выступит федеральный бюджет. Кроме того, им полагается единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей. Эта сумма будет заморожена на 90 дней с момента заключения контракта. Также республика будет выплачивать военнослужащим две тысячи рублей в сутки.

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