В Башкирии ветераны хотят создать второй добровольческий батальон

В Башкирии региональная общественная организация «Ветераны десантных войск и спецназа» записали видеообращение, в котором изъявили желание создать второй добровольческий батальон.
Так, по мнению ветеранов-десантников, данный батальон должен носить имя героя России и уроженца Уфы Доставалова Александра Васильевича.
Отметим, сбор добровольцев для отправки на специальную военную операцию был объявлен еще в конце мая. С данной инициативой выступили «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ». Так, спустя несколько дней желание вступить в отряд Шаймуратова, по словам председателя организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ», изъявили более 200 человек.
Напомним, что накануне в Зианчуринском районе Башкирии просились с 42-летним Саматом Ишкильдиным, который отправился на Украину 2 апреля в качестве добровольца.