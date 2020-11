В Нефтекамске задержанного накануне лидера движения «СтопКамбарка» Тагира Кагарманова оправдали в суде. Об этом активисты сообщают в социальных сетях.

По их словам, суд признал, что задержание было произведено незаконно. Напомним, ранее стало известно, что Кагарманова оставили на ночь в отделении за неповиновение сотруднику полиции. Тогда поздним вечером активисты провели одиночные пикеты в поддержку задержанного. Движение «СтопКамбарка» выступает против строительства завода по утилизации отходов первого и второго класса опасности в Камбарке.

