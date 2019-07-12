В башкирском Нефтекамске власти согласовали митинг против завода в Камбарке

Напомним, ранее Медиакорсеть подробно рассказывала о планах властей перепрофилировать завод в Камбарке с целью утилизировать отходы 1 и 2-го классов опасности. Камбарка, отметим, находится в получасе езды от Нефтекамска. Завод планируют реконструировать ближе к 2023 году, предельная стоимость строительства объекта составит 5,117 млрд рублей. Самого проекта по перепрофилированию пока нет — он только готовится. Но общественники Нефтекамска и Камбарки к нему уже относятся скептически, поскольку убеждены в том, что складировать и утилизировать такие опасные отходы вблизи с жилым массивом нельзя категорически.