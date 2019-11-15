Житель Нефтекамска вышел на одиночный пикет против строительства завода в Камбарке

В Нефтекамске активист движения против строительства завода в Камбарке вышел на одиночный пикет. На его руках плакат со словами «Я против завода смерти в Камбарке». Мужчина также раздает прохожим листовки.

В социальной сети, в сообществе движения также организована видеотрансляция акции: мужчина призывает сограждан выйти из домов и начать борьбу за собственные права.

Напомним, в начале лета текущего года стало известно о планируемом строительстве завода по утилизации отходов 1 и 2 класса опасности в городе Камбарка Республики Удмуртия. Инициатор проекта – госкорпорация «Росатом».

Географически город Камбарка расположен в 23 км от города Нефтекамск и граничит с Краснокамским районом республики.