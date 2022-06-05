Всего 11% россиян регулярно откладывают на старость

Каждый девятый россиянин регулярно откладывает деньги к моменту выхода на пенсию, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group

По статистике лишь 11% населения России регулярно откладывает деньги на старость. Об этом сообщают «Новые Известия» со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group. Как гласит из данных исследования, более 70% граждан к моменту выхода на пенсию хотели бы иметь «подушку безопасности», чтобы в дальнейшем сохранить привычный образ жизни. При этом отмечается, что как минимум половина респондентов, которые в старости рассчитывают на собственные сбережения, хотели бы по выходе на пенсию располагать суммой не менее 4-5 миллионов рублей, а 30% опрошенных — более пяти миллионов. Отмечается при этом, что большая часть респондентов, рассказавших о том, что откладывают деньги на старость, выделяют на это порядка 7-10%, что в пересчете составляет сумму от 6 до 15 тысяч рублей. Примечательно, что большинство граждан (порядка 80%) в качестве инструмента для накопления денег используют банковские вклады. Лишь 10% респондентов рассказали, что предпочитают вкладываться в недвижимость, 6% опрошенных выходят на фондовый рынок и всего 4% выбирают НПФ. Напомним, ранее стало известно, что средний размер пенсионных выплат в Башкирии за год увеличился на 1161 рубль. Данные статистики публикует Башстат. Также ранее Mkset рассказывал, какие нововведения по государственным выплатам и штрафам ожидают жителей республики с 1 июня. Изменения затронут такие виды выплат, пенсии по потере кормильца и МРОТ.

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