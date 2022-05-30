Средняя пенсия в Башкирии за год выросла на 1161 рубль

Средняя пенсия возросла более чем на 1000 рублей, но количество пенсионеров уменьшилось на 14,2 тысячи человек, сообщили в Башстате.

Статистики зафиксировали очередной рост. На этот раз вырос средний размер пенсии в Башкирии. По данным Башстата средняя пенсия по данным на 1 апреля 2022 года составляла 16 477 рублей, тогда как в апреле 2021 года она в среднем составляла 15 316 рублей. Так за год средняя пенсия выросла в среднем на 1 161 рубль. Отметили в статистическом ведомстве и то, что пока пенсии росли, количество получателей этих пенсий сокращалось. Так за год сократилось оно более чем на 14 000 человек и при этом составила 1 миллион 150 тысяч человек. Примечательно, что по большей части пенсионеров в Башкирии являются получателями страховых пенсий, размер данной выплаты по данным на 1 апреля нынешнего года составлял почти 17 тысяч рублей — 16 946 рублей. Страховые пенсии полагались более чем миллиону пенсионеров. Получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению оказалось немногим менее 100 000 человек, а именно 98,9 тысяч граждан. Именно у данной категории пенсионеров средний размер выплаты куда ниже, чем у получателей страховых пенсий. В среднем он составил 11 489 рублей.

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