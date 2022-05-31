Повышение МРОТ, пенсий и новые штрафы: законы, вступающие в силу 1 июня 2022 года

С 1 июня прожиточный минимум и МРОТ, а также пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 10 %. Так, минимальный размер оплаты труда в России составит 15 279 рублей. Минимальная сумма ПМ в России составит 13919 рублей.
Напомним, с начала году страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6 %. Исходя из роста прожиточного минимума пособия, которые по нему рассчитываются, также вырастут.
Период выплаты страховой пенсии по потере кормильца для получателей старше 18 лет, окончивших школу и не поступивших в вузы или ссузы, продлевается до 1 сентября года, в котором завершено обучение.
Для тех, кто поступит в вуз или ссуз, выплата будет непрерывной. Если получатель пенсии не работает, ему не придется доказывать то, что он иждивенец.
С 1 июня продавать билеты на спортматчи будут только по паспорту болельщика. Список таких мероприятий устанавливает Правительство.
Оформить Fan-ID можно будет через портал «Госуслуги». Нарушителю порядка во время матчей могут отказать в выдаче документа, решение можно обжаловать в судебном порядке.
С 5 июня экипаж самолета сможет использовать спецсредства сдерживания для усмирения буйных пассажиров. Действовать стюарды и стюардессы будут с распоряжения пилота. Список спецсредств, правила их применения и порядок действий экипажа установит Правительство РФ.
С 8 июня штрафы за нарушение правил против лесных пожаров для граждан вырастут в 15–20 раз, для юрлиц — в два–три раза. Максимальный штраф за пожар с пострадавшим или погибшим составит два млн рублей.
С 29 июня препараты офф-лейбл (использование лекарственных средств по показаниям, не утверждённым государственными регулирующими органами, не упомянутым в инструкции по применению - прим. ред.) могут использоваться для лечения тяжелых заболеваний у детей (перечень определен Правительством), но только после обязательного информирования и получения согласия пациента или его представителя. Закон позволит использовать современные препараты для лечения, например, детской онкологии и гематологии.
С 29 июня купить оружие можно будет только лицам старше 21 года. Запрещается выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также его переделка и распространение соответствующих инструкций.
Жители республики отдохнут в июне три дня - с 11 по 13 июня включительно. Причина тому - День города Уфа, который отмечается 12 июня. При пятидневной рабочей неделе он переносится на понедельник — 13 июня. Пятница, 10 июня, сокращенный на один час рабочий день.
В июне без горячей воды из-за плановых испытаний теплосетей останутся десятки домов. Ищите свой адрес по ссылке.
С 1 июня будет открыто 137 пляжей в 57 муниципалитетах Башкирии - вот полный список мест, где можно купаться.
В Уфе с 1 июня участок трассы М-5 примыкающий к «Подъеду к Шакше» будет закрыт более чем на три месяца. Как уточняет Управление дорожного хозяйства «Приуралье», движение будет перекрыто на трассе М-5, а именно на 1492+940 километре дороги. Так, предполагается, что ремонтные работы будут завершены к 30 сентября.