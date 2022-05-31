Повышение МРОТ, пенсий и новые штрафы: законы, вступающие в силу 1 июня 2022 года

Лечение детей

С 29 июня препараты офф-лейбл (использование лекарственных средств по показаниям, не утверждённым государственными регулирующими органами, не упомянутым в инструкции по применению - прим. ред.) могут использоваться для лечения тяжелых заболеваний у детей (перечень определен Правительством), но только после обязательного информирования и получения согласия пациента или его представителя. Закон позволит использовать современные препараты для лечения, например, детской онкологии и гематологии.