Экс-заместитель главы города в Башкирии пойдет под суд из-за падения ворот на ребенка

Следствие установило, что в 2018 году администрация города заключила контракт с компанией «КСИЛ-Балтэкс» по благоустройству дворовых территорий и установку игровых площадок. Замглавы администрации при проверке выполненных работ халатно отнесся к своим обязанностям. Он формально принял работы, не организовал проведение экспертизы и не проверил качество работ.