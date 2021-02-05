Экс-заместитель главы города в Башкирии пойдет под суд из-за падения ворот на ребенка

Экс-заместитель главы города в Башкирии пойдет под суд из-за падения ворот на ребенка

Вчера, 14:42ОбществоАнна КононоваPhoto: Следком РБ
Бывший заместитель главы администрации города Сибай предстанет перед судом по обвинению в халатности, вследствие которой на ребенка упали хоккейные ворота и был причинен тяжкий вред здоровью. Подробности рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Башкирии.

Сибайский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 54-летнего замглавы администрации Сибая. Мужчине предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

1 августа прошлого года 7-летняя девочка во время игры повисла на перекладине хоккейных ворот на детской площадке, расположенной во дворе дома по улице Ветеранов. В результате конструкция упала ребенку на голову. Девочка получила тяжелые травмы.

Следствие установило, что в 2018 году администрация города заключила контракт с компанией «КСИЛ-Балтэкс» по благоустройству дворовых территорий и установку игровых площадок. Замглавы администрации при проверке выполненных работ халатно отнесся к своим обязанностям. Он формально принял работы, не организовал проведение экспертизы и не проверил качество работ.

В результате хоккейные ворота не были надлежащим образом закреплены, что создало опасность для окружающих и привело к их опрокидыванию во время эксплуатации, сообщает Следком.

Обвиняемый не признал свою вину. Его дело направлено в суд для рассмотрения.

судБашкирияследствие
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