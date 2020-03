Как россиянам защититься от фейков нового поколения

За рубежом бороться с фейками особо не получается. Основатель крупнейшей соцсети Facebook Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале пожаловался на отсутствие поддержки со стороны государства: призвал политических лидеров усилить регулирование в интернете из-за “эволюции угроз” в этой сфере. Financial Times приводит слова миллиардера о том, что компаниям приходится самим принимать решения в сфере социальной справедливости, поэтому “руководство и регулирование со стороны государств должно быть более активным”.

Например, его финансирование получают Defending Democracy Together, Alliance for Securing Democracy, Data for Democracy - крупные центры, которые бвиняют России во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Как сообщает RT, ранее структуры Омидьяра сами вмешивались в политический процесс на Украине. Например, участвовал в создании телеканала Hromadske TV («Громадське») — одного из рупоров последнего «майдана».