Как россиянам защититься от фейков нового поколения

Корреспондент попытался разобраться, каковы методы борьбы с ложными сообщениями, и почему под маской борьбы с фейками страны вводят политическую цензуру.

Жалобы на бездействие государства

Часто фейки используют для политических целей. В этом году американских СМИ появились фейковые сообщения о «поддержке» со стороны России претендента на президентскую гонку от демократов Берни Сандерса. Президент США Дональд Трамп опроверг эти сообщения. “Причина [появления этих новостей]в том, что бездельники демократы не хотят, чтобы Сандерс стал кандидатом от Демпартии. Это все снова фальсификация», — написал Трамп в Twitter. Ранее та же история происходила во время выборов в 2016 году: Россию также обвиняли в участии в выборах, хотя это опровергал президент.

Ложные новости встречаются и на другие резонансные темы, так в Украине появились фейковые сообщения насчет зараженных коронавирусом. На самом деле в стране нет ни одного подтвержденного случая.

За рубежом бороться с фейками особо не получается. Основатель крупнейшей соцсети Facebook Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале пожаловался на отсутствие поддержки со стороны государства: призвал политических лидеров усилить регулирование в интернете из-за “эволюции угроз” в этой сфере. Financial Times приводит слова миллиардера о том, что компаниям приходится самим принимать решения в сфере социальной справедливости, поэтому “руководство и регулирование со стороны государств должно быть более активным”.

При этом сама соцсеть начала заниматься фейками из-за давления государства и общественности. В последние годы Facebook обвиняют в том, что власти государств и политические группы используют его для распространения фейков. Утверждалось также, что с помощью соцсети было оказано влияние на ход президентской гонки 2016 года в США.

Как Facebook справляется с проверками

Пока слова о недостаточной поддержке Цукерберга не услышаны, Facebook пытается справляться своими силами. Причем вручную. Основатель соцсети сообщал о 35 тысячах сотрудниках, которые занимаются проверкой информации. Это обуславливает присутствие человеческого фактора, а также открывает широкие возможности для манипулирования инструментами фактчекинга.

Но зачем Facebook манипулировать? Дело в том, что проверкой новостей занимается не только социальная сеть, но другие нанятые компании соцсетью.

В рамках подготовки к президентским выборам в США в 2020 году Facebook заключила соглашение с информационным агентством Reuters. Как сообщается на сайте агентства, Reuters будет оценивать достоверность фотографий, видео и сообщений пользователей соцсетей Facebook и Instagram из США. При этом программа будет функционировать не только в период подготовки к выборам, но и после их завершения.

Это далеко не единственный союз Facebook и другими онлайн-платформами в сфере противодействия фейковым новостям. В апреле 2019 года издание Russia Today сообщало о 60 проектах, которые осуществляли сторонний фактчекинг для Facebook в Европе, Южной Америке, США и других странах. Причем финансируются эти проекты ангажированными лицами, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы признавать ложными невыгодные им новости.

В первую очередь, как сообщает издание, все организации, которые проверяют информацию соцсети, должны пройти сертификации Poynter Institute. Это первый фильтр отбора проверяющих. Гранты на работу этого института выделяет в том числе Omidyar Network - проект Пьера Омидьяра, основателя eBay и донора «инициатив по защите демократии» в западных странах от российского посягательства.

Например, его финансирование получают Defending Democracy Together, Alliance for Securing Democracy, Data for Democracy - крупные центры, которые бвиняют России во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Как сообщает RT, ранее структуры Омидьяра сами вмешивались в политический процесс на Украине. Например, участвовал в создании телеканала Hromadske TV («Громадське») — одного из рупоров последнего «майдана».

В финансировании института также принял участие госбюджет США, хоть и косвенно. Среди спонсоров организации также значится финансируемый из госбюджета Америки National Endowment for Democracy (NED).

Вторым важным фактором в проверке местных новостей является назначение компаний на эту работу. И здесь тоже замешаны проекты Омидьяра, который защищает демократию от российского посягательства. В США одна из структур, которая проверяет факты в Facebook, — это платформа Politifact, принадлежащая самому Poynter Institute.

Чтобы продемонстрировать результаты работы этого проекта достаточно сообщить, что в 2017 году Politifact признал «ложью года» заявление Дональда Трампа о том, что история с вмешательством России в американские выборы 2016 года сфабрикована.

При этом в других странах RT также замечены связи с проектами Пьера Омидьяра. Поэтому называть проверку новостей в Facebook объективной довольно сложно: фейками признается то, что невыгодно слышать определенным политическим силам.

В целом, борьба Facebook с фейковыми новостями временами напоминает охоту на ведьм, в частности, периодически появляющимися сообщениями об удалении множества страниц, контролируемых российскими спецслужбами. Так в декабре представители Facebook сообщили на своем корпоративном сайте, что обнаружили целую группу фейковых аккаунтов, которые якобы связаны с российской разведкой. При этом даже если это утверждение и имеет под собой основания, никаких доказательств в СМИ обычно не приводится.

Теперь России стоит задуматься о безопасности

Периодические сообщения о российской разведке на Facebook наталкивает на мысли об обратной ситуации: логично предположить присутствие западной разведки в отечественных соцсетях. Эти службы могут влиять на общественное мнение с помощью распространения недостоверной информации, введения читателей в заблуждение и тому подобного.

Этот эффект усиливается если обратить внимание на то, как западные политики реагируют на ввод системы фактчекинга в России: называют ограничением свободы слова. Хотя, в отличии от американских представителей, российские общественники предлагают сделать проверку фактов автоматической.

В России помогает бороться с фейками специальный закон, которые предусматривает наказание за публикацию опасных фейков. Гражданам за правонарушение грозят штрафы до 400 тысяч рублей, компаниям - до 1,5 миллионов. Предусмотрен и механизм оперативной блокировки такого рода информации. Решение об этом принимает Генеральный прокурор или его заместители, а не ангажированные компании.

Несмотря на это, в России остается актуальной проблема фейковых новостей. Например, 2020 году распространилась информации о том, что от бананов можно заразиться коронавирусом. Или из-за прибытия в Казань пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в соцсети начали распространять фейковую информацию о якобы закрытии приемно-диагностического отделения Республиканской клинической больницы. До этого с помощью фейковой информации проводились атаки на банки. Из-за сообщения о прекращении работы карт клиенты резко снимали со счетов миллиарды рублей.

Следующим шагом в борьбе с последствиями фейков является аутентификация пользователей - нарушителей нужно знать в лицо. Из-за возможных рисков, от преступлений мелких анонимных мошенников до деятельности террористов, многие государства пошли по пути массового определения подлинности пользователей SIM-карт. Обязательная регистрация “симок” впервые была использована в 2003 году в Германии, Швейцарии и Бразилии. С тех пор принятые во многих странах законы устанавливают условия приобретения или активации SIM-карты - действительное удостоверение личности покупателя, а иногда и предоставление биометрических данных. Согласно отчету GSMA (Всемирной ассоциации представителей мобильной индустрии), на февраль 2019 года более 140 стран мира тем или иным способом осуществляют аутентификацию пользователей мобильной связи и имеют соответствующее законодательство. В 11% стран из этого списка операторы сотовой связи имеют право проверять данные клиентов по утвержденным правительственным базам данных.

Что касается России, то с 2014 года в России действует запрет продавать SIM-карты без паспорта, а также пользователь должен ввести персональные данные в договор. Однако эти правила не всегда соблюдаются.