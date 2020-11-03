Тест на кризис. В Башкирии «ковидная» практика студентов-медиков обернулась скандалом

Наш куратор объявил, что все, не трудоустроенные в ЛПУ, обязаны устроиться терапевтами. Мы заплатили почти 200 тысяч за обучение. Так и быть, опустим волнующий многих вопрос, за что такая сумма, если мы большую часть сидим дома… Я учусь не на терапевта. Тогда на основании каких законов вуз может меня привлекать к практике с трудоустройством по другой специальности? У меня даже аккредитации нет… Я уже работаю, пусть и не в ЛПУ, зарабатываю деньги, чтобы оплатить обучение… Почему мне нужно внезапно брать административный отпуск?.. Телеграмма Мурашко носит рекомендательный характер и ни к чему не обязывает, заявила в группе «Черный список БГМУ» в соцсети ВКонтакте одна из студенток.