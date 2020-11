Тест на кризис. В Башкирии «ковидная» практика студентов-медиков обернулась скандалом

Студенты БГМУ и их родители выступили резко против «добровольно-принудительной» практики будущих врачей в условиях пандемии. В ответ посыпались обвинения в трусости и корысти.

Спорам вокруг «ковидной» практики студентов предшествовала телеграмма от министра здравоохранения России Михаила Мурашко, разосланная 21 октября во все регионы страны. В ней глава федерального ведомства попросил привлечь обучающихся по программам высшего и среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования для бесперебойного оказания медицинской помощи. При этом в телеграмме было особо отмечено, что деятельность студентов в организациях, непосредственно оказывающих помощь больным с Covid-19, должна сопровождаться заключением трудового договора и оплатой труда, соответствующей их квалификации. На протяжении десяти дней после этой телеграммы обстановка в медицинских вузах и ссузах накалилась до предела. Корреспондент Mkset разбирался в ситуации. «Пусть рискуют своими детьми» Уфимка Рита Ибрагимова на прошлой неделе написала обращение на имя главы Башкирии Радия Хабирова, а также продублировала его в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Мать четверокурсницы Башгосмедуниверситета напрямую спросила, почему власти решили за счет студентов «заткнуть дефицит в персонале». По ее словам, ранее дочь сама просилась на работу по контракту в ковидный госпиталь, однако получила в деканате отказ, мотивированный тем, что «нечего зарабатывать, должны учиться». Но в середине октября студентам объявили, что нужно срочно отправляться на практику в больницы и поликлиники, причем в большинстве случаев речь шла о практике без трудоустройства. Понятно, что платить не будут, так и спецзащитой обеспечиваться дети должны за свой счет… На учебу не вывели в сентябре, а в больницы теперь отправляют. Если будете писать отказную, лишитесь стипендии и не допустим до сессии, им сказали. Это нормально? Стипендия составляет 2 тысячи рублей, матпомощь не выплачивают. Дочь ухаживает за бабушкой — инвалидом 1 группы и официально оформлена как опекун. Почему она должна приносить вирус домой? написала в своем обращении Рита Ибрагимова. Женщину поддержали родители других будущих врачей. — Никто не спорит, что ситуация сейчас непростая. Если в ковидных госпиталях реально не хватает рук, конечно, студенты должны исполнить свой гражданский и профессиональный долг. Но ведь такой риск для здоровья и жизни должен быть компенсирован. Солдаты, идущие в горячие точки, получают за это деньги. К тому же, нельзя говорить, что все медицинские кадровые ресурсы исчерпаны, потому что остались дипломированные врачи, работающие в коммерческих клиниках или ведущие частную практику. Почему их никто «добровольно-принудительно» не мобилизует? От них там было бы намного больше пользы, чем от наших детей, — высказал свои соображения в беседе с корреспондентом Mkset отец пятикурсника БГМУ Ильдар Н. Студентов БГМУ направят в поликлиники для работы с covid-пациентами Отметим, что подобные обращения родителей наткнулись на ожесточенную критику, в которой, как ни странно, совпали мнения чиновников и части обывателей. Они зачастую сводились к тому, что студенты «знали, куда шли учиться» и «из-за таких медиков у нас все проблемы» и т. п. При этом родителям есть что возразить. Пусть чиновники рискуют своими детьми! Эти же люди 2-3 года назад проводили оптимизацию, сокращали больницы, урезали врачам зарплату, не давали жилье. Сколько специалистов уехали в другие регионы!.. А теперь решили компенсировать свои промахи за счет студентов. Тогда надо было не спешить поскорее отчитаться перед Минздравом и Москвой, а по-человечески обратились бы к студентам, поговорили с ними, всё объяснили, предоставили гарантии, что они во время практики получат защиту от вируса, будут обеспечены на время работы в госпиталях жильем, чтобы не таскать заразу домой, заявила мать шестикурсника БГМУ Аделина Ю. «Больных Сovid-19 до фига и больше» Вчера утром студентам четвертых курсов БГМУ объявили, что для них практика в лечебных учреждениях отменяется. Пятикурсники и шестикурсники пока продолжают пребывать в стрессовом состоянии. Громче других возмущаются те, кто учится на коммерческой основе. Наш куратор объявил, что все, не трудоустроенные в ЛПУ, обязаны устроиться терапевтами. Мы заплатили почти 200 тысяч за обучение. Так и быть, опустим волнующий многих вопрос, за что такая сумма, если мы большую часть сидим дома… Я учусь не на терапевта. Тогда на основании каких законов вуз может меня привлекать к практике с трудоустройством по другой специальности? У меня даже аккредитации нет… Я уже работаю, пусть и не в ЛПУ, зарабатываю деньги, чтобы оплатить обучение… Почему мне нужно внезапно брать административный отпуск?.. Телеграмма Мурашко носит рекомендательный характер и ни к чему не обязывает, заявила в группе «Черный список БГМУ» в соцсети ВКонтакте одна из студенток. В ряде случаев вопрос буквально ставился ребром: либо ты идешь на практику по направлению вуза, либо тебя отчислят. В адрес целевиков, по их словам, звучали угрозы расторгнуть с ними договоры о целевом обучении. К счастью, официального подтверждения эта информация не нашла и была списана на «эксцесс исполнителей» из числа преподавателей, спешивших перевыполнить приказ руководства. Дотошная молодежь также усомнилась в профпригодности представителей вуза, решавших вопрос об организации их нынешней практики. Ребята обратили внимание на опубликованную в открытом доступе копию вузовского приказа, где указан некорректный номер телеграммы министра Мурашко (№ 16-1/И/2-15803 вместо № 16-1/И/2-15780). При этом некоторые предположили, что может существовать еще одна неведомая им телеграмма от Мурашко о поголовной мобилизации студентов на борьбу с коронавирусом. Тем временем свои претензии высказали также студенты медицинского колледжа. Медколледж, 3 и 4 курс. Фельдшеров отправили на неоплачиваемую практику в поликлинику. Больных Сovid-19 до фига и больше, их принимают в поликлиниках, студентов сажают вместе с ординаторами на приём и т. д. Идёт полное нарушение всех законов. Я, как медик, готова помогать и работать, но с полным соблюдением законов РФ. Руководство коллежа ссылается на приказ Забелина, где говорится, что это практическая деятельность. Только вот за такую бесплатную практическую деятельность платить студентам жалко! сообщила Линара Х. Страхи будущих медиков не беспочвенны. У многих на слуху ситуация в Оренбурге, где почти треть студентов подхватили коронавирус во время практики в больницах. На вспышку ковида среди молодежи жалуются и в Челябинске. Председатель студенческого профкома БГМУ Салават Шамсутдинов собрал наиболее актуальные вопросы и направил их в адрес министра здравоохранения Башкирии. Он попросил уточнить, допустимо ли начало преждевременной практики без получения студентами профессиональных компетенций, каковы медицинские и эпидемиологические противопоказания для прохождения практики, будут ли практикантов регулярно проверять на SARS-Cov-2 и, в конце концов, будут ли им гарантированы компенсации в случае заражения коронавирусной инфекцией. Ответа из минздрава пока не последовало. «Бог им судья» На оперативном совещании в правительстве Башкирии ректор БГМУ отчитался, что на сегодня в ковид-госпиталях республики работают 116 ординаторов. Всего же на работу призваны 1277 ординаторов, 900 из них работают в Уфе, 200 — в первичном звене. 380 ординаторов работают на приеме в районных больницах. По словам Валентина Павлова, на прошлой неделе ряды врачей пополнили 567 ординаторов, 331 — в Уфе, 154 — в районах, 82 — в городах Башкирии. Ректор БГМУ - о коронавирусе: «Мы включились в естественный отбор, и умрут слабые» В качестве примера он рассказал, как этот процесс организован в городской клинической больнице № 13 в Уфе. При поликлинике есть 78 ставок, из них 18 уже заняты ординаторами из БГМУ, в течение семи дней туда направят еще 24 человека. Также мобилизуют студентов педиатрического и лечебного факультетов — всего их 533 человека. Из них уже трудоустроено 281, помощниками врача в режиме практики работают 252 человека, доложил Валентин Павлов. Ректор добавил: в фармацию отправились работать 63 пятикурсника, 60 студентов медико-профилактического факультета поступили на работу в Роспотребнадзор. Еще 163 человека пришли на работу в стоматологические кабинеты при школах, одновременно они привлекаются в качестве антиковидных инспекторов в учебных заведениях. Кстати, для участия в проекте «Антиковидные инспекторы» заявились 31 370 человек и 16 тысяч уже прошли обучение. Глава региона Радий Хабиров, вероятно, наслышанный о протестах студентов и их родителей против «ковидной» практики, прокомментировал текущие события спокойно. Если кто-то из этих студентов принимает решение, что не хочет этим заниматься, — Бог им судья. Не привлекайте их к этой работе, попросил Хабиров. Валентин Павлов тут же уточнил, что таких студентов переводят из активной практики в волонтерский центр, чтобы работали в колл-центрах и не имели прямого контакта с больными. — Я хотел бы поблагодарить студентов, которые пошли на эту работу. Это большая помощь. Но в любом случае надо быть более ответственными при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Мы их отправляем все-таки не в «красную зону», а в первичное звено. Вполне можно отработать. Пожалуйста, дожмите это всё, — напутствовал глава Башкирии ректора фразой, которая вновь насторожила студентов и их близких. Хабиров — об отказе студентов работать с ковид-больными: «Бог им судья» Похоже, их опасения оказались не напрасны, потому что в соцсетях появились новые сообщения, содержащие недовольство странными решениями руководства вуза. БГМУ, да ты издеваешься?! Людей, работающих в обычных больницах, не в «красной зоне», в одном конце города, посылают на практику в поликлинику в другой конец города. Как вы себе это представляете? После практики ехать на дежурство, после которого утром опять на практику. Что за круговорот «практика-дежурство-практика-дежурство». Вы так студентов решили добить? такой тревожный пост вчера вечером появился в группе «Черный список БГМУ». По словам его автора, минувшим летом подобных проблем не возникало. Студенты проходили практику в отделениях, где были трудоустроены, и всё было нормально. — Но теперь всем без разницы — работаем мы или нет. Говорят в ответ на вопросы: «Увольняйтесь, если не нравится». Да вы представляете, что произойдёт, если все студенты уволятся? Практически все ночные дежурства приходятся именно на нас. Если эта практика идёт вместо учёбы, то у нас пропадают циклы. И так не хватает часов, материал изучаем в суперкраткой версии, а сейчас и вовсе выпадут такие предметы как терапия, хирургия, акушерство и другие. Да ещё и «отработка практики», если не ходил на неё во время болезни. Вы что творите-то? То есть источник инфекции должен сам пойти в поликлинику к пациентам? — излил свой гнев в интернет автор сообщения. Никаких комментариев от руководства БГМУ по этому поводу на момент публикации пока не последовало. Для справки По итогам третьего квартала 2020 года общая численность врачей в Башкирии по сравнению с тем же периодом 2019 года уменьшилась на 197 человек, или на 1,4%. Такие данные указаны в отчете Минздрава Башкирии, посвященном оценке эффективности реализации государственной программы «Развитие здравоохранения РБ». Недостижение оптимального количества врачей чиновники объяснили интенсивностью движения и большой «текучестью» кадров в медицинских организациях республики, а также с недостаточно высокой зарплатой, не соответствующей квалификации, тяжелыми и опасными условиями труда врачей, высокой интенсивностью труда, уровнем стресса, юридической ответственностью медиков и трудностями с предоставлением жилья. По данным Минздрава, доля врачей пенсионного возраста (женщин от 56 лет и мужчин от 60 лет) от общего числа работающих врачей в 2020 году составила 20,8% (в 2019 году было 21,1%). По сравнению с 2019 годом численность врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, уменьшилась на 180 человек, или на 2,1%. В сопоставлении с 2019 годом общая численность средних медработников уменьшилась на 682 человека, или на 1,8%.

