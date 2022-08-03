В Башкирии за сутки задержали пятерых водителей, повторно севших за руль пьяными

В Башкирии за сутки задержали пятерых водителей, повторно севших за руль пьяными
В Башкирии за сутки задержали пятерых водителей, повторно севших за руль пьяными
Вчера, 10:04ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О задержании недобросовестных водителей сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

На дорогах республики в течение минувших суток были задержаны пять водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

В ведомстве также отмечают, что всего по итогам прошедшего дня в Башкирии были задержаны 27 нетрезвых водителей и зарегистрировано шесть ДТП, в которых погибли двое людей.

Так, две смертельные аварии с интервалом в несколько часов произошли 2 августа на автодороге Самара-Уфа-Челябинск. При столкновении трёх грузовых фур погиб один из водителей большегрузного транспорта. Позднее в результате аварии с двумя легковыми иномарками от полученных травм скончалась женщина и пострадали двое несовершеннолетних.

Напомним также, что несколькими неделями ранее в селе Бакалы в смертельной аварии погибли четыре девушки. За рулём сбившей подруг машины был 23-летний уроженец села, который на тот момент находился в состоянии опьянения.

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