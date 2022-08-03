В Башкирии за сутки задержали пятерых водителей, повторно севших за руль пьяными

Так, две смертельные аварии с интервалом в несколько часов произошли 2 августа на автодороге Самара-Уфа-Челябинск. При столкновении трёх грузовых фур погиб один из водителей большегрузного транспорта. Позднее в результате аварии с двумя легковыми иномарками от полученных травм скончалась женщина и пострадали двое несовершеннолетних.