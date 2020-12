Сегодня прошло очередное заседание антикоронавирусного штаба под руководством главы Башкирии Радия Хабирова. Власти республики приняли решение о дальнейшей учебе в школе.

Ситуация с распространением коронавируса в республике стабилизировалась. Министерство образования и науки Башкирии предложило прекратить дистанционное обучение. Решение поддержал региональный Роспотребнадзор. 7 декабря школьники вернутся к очному режиму обучения. Радий Хабиров поручил проверить все школы на предмет соблюдения санитарных норм. Напомним, ранее на дистанционном обучении находились ученики 6-10 классов. 27 ноября вывели на очное обучение школы 23 районов Башкирии.

