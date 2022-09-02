В Башкирии суд приостановил работу лагеря из-за возбудителей инфекций в питьевой воде

Питьевая вода в оздоровительном лагере «Зеленые дубки» в Мелеузовском районе не соответствовала требованиям СанПина, в частности, в ней были обнаружены возбудители кишечных инфекций.

В Мелеузовском районе суд приостановил деятельность оздоровительного лагеря «Зеленые дубки» на 25 суток из-за нарушений требования СанПин к питьевой воде. На основании извещений о случаях энтеровирусной инфекции в лагере Роспотребнадзором было проведено эпидемиологического расследование. Так, уже результаты лабораторного исследования питьевой воды показали превышение микробиологического показателя безопасности питьевой воды, а также возбудители кишечных инфекций вирусной природы, в частности, антиген ротавируса. В связи с чем, оздоровительный лагерь был привлечен к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ. На место выехали судебные приставы и опечатали входную группу лагеря «Зеленые дубки». Ранее мы сообщали, что в Башкирии возбудили уголовное дело по факту заражения двух детей мышиной лихорадкой в лагере в Салавате. Позже Роспотребнадзор выявил на территории лагеря превышение допустимой нормы заселенности грызунами. Похожая ситуация произошла и в лагере в Стерлитамакском районе, в этот раз мышиной лихорадкой заболел 16-летний ребенок. Суд приостановил деятельность лагеря на 15 суток.

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