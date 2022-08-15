В Башкирии возбудили дело по факту заражения двух детей мышиной лихорадкой в лагере

Две девочки заболели опасной инфекцией через четыре дня после возвращения с отдыха, сообщили в Следкоме по Башкирии.

Уголовное дело возбудили после того, как об инциденте узнали СМИ. В больницу с мышиной лихорадкой попали две девочки в возрасте 10 и 15 лет. В настоящее время дети выписаны, их жизни и здоровье вне опасности. Как установило следствие, дети отдыхали в летнем лагере в Салавате. Роспотребнадзор, проводивший в детском учреждении проверку, выявил на его территории превышение допустимой нормы заселенности грызунами. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Они уже осмотрели место происшествия, изъяли документы, допрашивают руководство, сотрудников лагеря, детей и других свидетелей. Следствие намерено дать правовую оценку действиям сотрудников лагеря, также решается вопрос о приостановлении деятельности учреждения до устранения обнаруженных нарушений. Ход и результаты расследования контролирует руководитель следственного управления СКР по Башкирии.

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