Из-за ребенка заболевшего мышиной лихорадкой в Башкирии закрыли детский лагерь

О том что деятельность детского оздоровительного лагеря «Салют» из-за «мышки» у ребенка приостановили на 15 суток рассказали в пресс-службе УФССП по Башкирии 17 августа.

В Башкирии уже во втором лагере отдыхают дети заболевают мышиной лихорадкой. на этот раз на больничную койку с мышиной лихорадкой попал 16-летний ребенок, который отдыхал в загородном оздоровительном лагере «Салют» в Стерлитамакском районе Башкирии. Приставам о произошедшем сообщили в центре гигиены и эпидемиологии, после выявления у отдыхающего «мышки» стерлитамакский Роспотребнадзор провел расследование и вышел на лагерь, где предельно допустимая концентрация мышей была нарушена, а как следствие нарушены были и санитарные нормы За это уже суд признал лагерь виновным в административном правонарушении и постановил закрыть «Салют» на 15 суток. Детей на момент опечатывания калитки лагеря там уже не было, а директора учреждения предупредили о последствиях которые последует в том случае, если решение суда не будет исполнено.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter