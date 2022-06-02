Уфе нужны пять снегоплавильных пунктов для своевременной уборки снега. Сейчас он один

Уфе нужны пять снегоплавильных пунктов для своевременной уборки снега. Сейчас он один
Уфе нужны пять снегоплавильных пунктов для своевременной уборки снега. Сейчас он один
Вчера, 11:44ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О необходимости появления в Уфе как минимум пяти снегоплавильных пунктов высказался мэр города Ратмир Мавлиев

В Уфе на улицах Сагита Агиша и Трамвайной планируется построить снегоплавильные пункты. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

По мнению сити-менеджера, городу необходимо по меньшей мере пять снегоплавильных пунктов. Также Мавлиев, отметил, что ранее в зимний период в Уфе с этим с уборкой территорий от снега наблюдались трудности.

Так, минувшей зимой интерактивная карта «Уфа Снежная» была переполнена заявками на уборку сугробов в различных частях города. Примечательно, что некоторые уфимцы и вовсе, перестав надеяться на городские службы, взяли дело в свои руки.

По данным открытых источников, в Уфе находится один снегоплавильный пункт на улице Трамвайной, куда свозят снег с трех районов города.

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