Уфе нужны пять снегоплавильных пунктов для своевременной уборки снега. Сейчас он один

В Уфе на улицах Сагита Агиша и Трамвайной планируется построить снегоплавильные пункты. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
По мнению сити-менеджера, городу необходимо по меньшей мере пять снегоплавильных пунктов. Также Мавлиев, отметил, что ранее в зимний период в Уфе с этим с уборкой территорий от снега наблюдались трудности.
Так, минувшей зимой интерактивная карта «Уфа Снежная» была переполнена заявками на уборку сугробов в различных частях города. Примечательно, что некоторые уфимцы и вовсе, перестав надеяться на городские службы, взяли дело в свои руки.
По данным открытых источников, в Уфе находится один снегоплавильный пункт на улице Трамвайной, куда свозят снег с трех районов города.