В центре Уфы жители не дождались чистки снега, наняли трактор и очистили двор сами

Видео “самоуправства” уфимцев с завалами снега во дворе в самом центре города появилось в одном из крупнейших пабликов в Instagram. Автор, который и прислал видео в сообщество уточняет адрес – бульвар Ибрагимова, 34. Совсем не далеко от центральной улицы Ленина, новые дома и обилие машин.
В Советском районе по адресу Ибрагимова, 34 не дождались чистки двора. Жители наняли трактор и сами вышли на уборку снега.подпись автора видео
В комментариях под постом мнения разделились. Часть пользователей хвалит решение жителей самостоятельно справиться с насущной проблемой, часть считает, что чистить снег должны люди, которые получают за эту работу деньги.
Как бы то ни было сегодня ночью в Уфе стало на один двор чище.