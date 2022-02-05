В центре Уфы жители не дождались чистки снега, наняли трактор и очистили двор сами

Видео “самоуправства” уфимцев с завалами снега во дворе в самом центре города появилось в одном из крупнейших пабликов в Instagram. Автор, который и прислал видео в сообщество уточняет адрес – бульвар Ибрагимова, 34. Совсем не далеко от центральной улицы Ленина, новые дома и обилие машин.