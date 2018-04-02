В Минздраве Башкирии пояснили, почему в перинатальном центре умерли малыши

За два месяца 2018 года в Республиканском клиническом перинатальном центре (РКПЦ) в Уфе погибло 0,5% новорожденных детей от общего числа родившихся здесь младенцев. Для сравнения: в 2017 году этот показатель в перинатальном центре за весь год составил 1,3%. Об этом Медиакорсети сообщила в официальном письме заместитель министра здравоохранения Башкирии Рита Валеева.

К сожалению, данные в цифрах чиновница предусмотрительно не указала, что создает определенные сложности для объективного восприятия ситуации со смертностью детей, которая в начале текущего года не однажды становилась поводом для резонансных публикаций в СМИ. Напомним, из разных источников поступала информация о том, что только за первые два месяца 2018 года в РКПЦ погибли, по разным данным, от 6 до 12 малышей.

При этом представители минздрава поясняют, что специалисты РКПЦ «заточены» на работу со сложными случаями. Об этом свидетельствует и приведенная ими статистика. Количество рожениц с тяжелыми осложнениями или заболеваниями в 2017 году составило 90,8% от общего числа поступивших в медучреждение пациентов, а за два месяца 2018 году таких пациенток с осложнениями было 85%.

- Основными причинами тяжелых состояний детей, повлекших за собой гибель ребенка являются заболевания, возникающие, как правило, в период до наступления беременности, а также во время беременности, - пояснила Рита Валеева. – Случаев, когда была доказана вина врачей перинатального центра в смертных случаях, в 2017 и 2018 годах не было.

По мнению заместителя главы минздрава Башкирии, основную роль в профилактике акушерской патологии играет диспансеризация, причем это касается не только беременных и рожениц, но и всего женского населения региона. Как отмечают представители ведомства, к сожалению, у наших землячек пока нет устойчивой привычки постоянно следить за состоянием своего здоровья.

С точки зрения представителей минздрава, в сфере здравоохранения республики прилагается достаточно усилий для того, чтобы на свет появлялось как можно больше здоровых детей. В частности, по ситуации на 1 января 2018 года в Башкирии организованы и работают центры и кабинеты планирования семьи, которые оказывают помощь женским консультациям в профилактике абортов и правильной подготовке к наступлению желанной беременности у женщин.

Чтобы постоянно повышать профессиональный уровень медиков, на постоянной основе проводится их подготовка и обучение в ведущих образовательных учреждениях страны. А сам перинатальный центр оснащается необходимым современным оборудованием для оказания медпомощи беременным женщинам с тяжелыми патологиями, выхаживания недоношенных и глубоконедоношенных детей.

По итогам минувшего года в целом по Башкирии показатель младенческой смертности составил 6,4 промилле на 1000 родившихся живыми детей. К сожалению, среди других российских регионов Башкирия остается по этому показателю в печальном списке лидеров.

- На фоне снижения рождаемости уровень младенческой смертности в республике за два месяца 2018 года оказался ниже данных за аналогичный период 2017 года, - привела успокоительные данные заместитель министра здравоохранения Башкирии Рита Валеева.

Нам показалось знаковым, что в ответе представителя минздрава не было ни слова о формировании у медработников внимательного отношения к пациентам, а ведь нередко именно такой человеческий фактор играет наиболее решающую роль, когда речь идет о спасении здоровья роженицы или малыша.

Напомним, совсем недавно мы рассказывали в своем материале о ложной ситуации, в которую попала уфимка Юлия Денисова, которая столкнулась с чудовищным отношением к себе со стороны некоторых представителей медперсонала уфимского роддома №4, который с начала 2018 года вошел в состав Республиканского перинатального центра. Женщине не повезло оказаться в роддоме в период новогодних праздников, у нее возникли осложнения после кесарева сечения, однако в ответ на ее просьбы о помощи медики от нее только отмахивались.

- Врач Файруза Мирзагитовна Шафикова настаивала, что у меня все в норме, они все говорили, чтобы я не выдумывала - просто якобы так «приходит» грудное молоко. Еще и накричали на меня, что я много вопросов задаю по поводу своего здоровья. Сказали, чтобы мы лекарства покупали на свои деньги. Всем девочкам после кесарева сечения кололи антибиотики, а мне их не прописали – сказали, что нет оснований. До сих пор не могу понять, почему они так со мной обошлись, - вспоминает с дрожью в голосе Юлия.

Отчасти объяснение ситуации в перинатальном центре дала руководитель Национальной медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова на недавней пресс-конференции, организованной изданием "Коммерсантъ-Башкортостан".

- В данном случае приходится сожалеть, что решение об объединении перинатального центра с роддомом №4 было принято без учета мнения медицинского сообщества, - подчеркнула она. – Я абсолютно уверена, что это решение было неправильным. Не нужно было трогать нормально работающие государственные клиники и будоражить их. Сколько специалистов уволилось из перинатального центра и из роддома, пока оба учреждения лихорадило в процессе принятия решения об их объединении.

Очевидно же, что роддом не отвечает целям перинатального центра. Логичнее было бы объединить перинатальный центр с какой-либо крупной многопрофильной больницей, потому что специалистам центра, имеющим дело с осложнениями, постоянно нужны будут консультации узкопрофильных врачей, которых в роддоме нет. И вообще, я считаю, что если у представителей власти есть намерение создать новый "модный" центр с тем или иным направлением, нужно возводить его с нуля, а не перестраивать под него действующие больницы. Дайте льготы предпринимателям при выделении земли и решении других важных вопросов – пусть строят. Но зачем ломать то, что и так нормально работает?