Общественники Уфы: Нельзя переделывать госклиники под новые «модные» центры
Реорганизация государственных больниц и прочих медучреждений ради создания крупных медицинских центров с научным уклоном является непродуманным и ошибочным решением. Об этом заявила глава Национальной медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова в рамках пресс-конференции, организованной изданием «КоммерсантЪ-Уфа».
Напомним, одной из основных тем на пресс-конференции стал аутсорсинг санитарных автомобилей в службе скорой медпомощи в Башкирии. Сегодня уже 50% санитарного автопарка передано в аутсорсинг коммерческим структурам. Медицинские чиновники считают это явление прогрессивным. Но общественники придерживаются несколько иного мнения. Представители независимого профсоюза медиков «Действие» привели свои контраргументы.
У главы Национальной медицинской палаты РБ тоже есть свое мнение по данной теме.
- Мы понимаем, что государство ищет пути улучшения материально-технической базы здравоохранения, и аутсорсинг санитарных автомобилей – это один из таких способов. Но, как показывает опыт, большинство решений о реформировании или реорганизации медицинских учреждений принимались без привлечения к их обсуждению профильных общественных организаций и в целом медицинского сообщества. А ведь такие консультации могли бы помочь избежать тех или иных ошибок. Мы надеемся, что принятие закона об общественной экспертизе поможет урегулировать процесс обсуждения нормативных актов, особенно когда речь идет о резонансных решениях.
Вот, к примеру, тот же аутсорсинг санитарных машин: нужно через некоторое время проанализировать, какие плюсы и минусы есть в этом процессе, что нужно исправить. И при этом ориентироваться не только на цифры, но и на мнения людей, реально каждый день сталкивающихся с этим явлением в работе, а также привлечь общественников, профсоюзы с их альтернативным мнением. Это становится тем более важно, если вспомнить, что медицина у нас, в отличие от других стран, до сих пор финансируется по остаточному принципу. Тем более ошибки совершать недопустимо.
Дамира Сабирзянова привела примеры реорганизации медучреждений, которые, на ее взгляд, нельзя назвать удачными.
- В той же скорой медпомощи в свое время провели реорганизацию и объединили районные подстанции, которые расположены в соседних районах города, переведя одну из них в категорию филиала – например, Калининскую соединили с Орджоникидзевской, а Кировскую – с Ленинской, - уточнила Дамира Сабирзянова.
– Это решение тоже принималось без участия медицинского сообщества. Нужно по прошествии времени проанализировать, насколько это улучшило ситуацию, успевают ли автомобили доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова. Потому что жалобы от людей поступают регулярно, - говорит она.
К слову, Национальная медицинская палата Башкирии недавно обратилась в Арбитражный суд Башкирии с намерением опротестовать решение о присоединении перинатального центра к роддому №4. По словам Дамиры Сабирзяновой, решение по иску пока не принято.
- В данном случае тоже приходится сожалеть, что решение об объединении перинатального центра с роддомом №4 было принято без учета мнения медицинского сообщества, - подчеркнула она. – Я абсолютно уверена, что это решение было неправильным. Не нужно было трогать нормально работающие государственные клиники и будоражить их. Сколько специалистов уволилось из перинатального центра и из роддома, пока оба учреждения лихорадило в процессе принятия решения об их объединении. Очевидно же, что роддом не отвечает целям потребностям перинатального центра. Логичнее было бы объединить перинатальный центр с какой-либо крупной многопрофильной больницей, потому что специалистам центра в работе постоянно нужны будут консультации узкопрофильных врачей, которых в роддоме нет. И вообще я считаю, что если у представителей власти есть намерение создать новый "модный" центр с тем или иным направлением, нужно возводить его с нуля, а не перестраивать под него действующие больницы. Дайте льготы предпринимателям при выделении земли и решении других важных вопросов – пусть строят. Но зачем ломать то, что и так нормально работает?
По мнению Дамиры Сабирзяновой, это касается, в том числе, реорганизации Салаватского роддома, где формируется часто-государственное партнерство.
- Прежде чем реорганизовывать роддом в большом промышленном центре, обязательно нужна была экспертиза! – считает эксперт. - Нельзя лишать население такого необходимого вида медпомощи, как родовспоможение. Звучали комментарии, что бесплатная медпомощь будет оказываться роддомом и впредь, но как это точно будет на самом деле, пока никто так и не рассказал. Похожие процессы происходят еще и с созданием кардиологического центра.
Комментарий
Тамара Богданова, руководитель региональной ячейки независимого профсоюза медиков «Действие»:
- Я согласна, что при принятии столь важных решений, как реорганизация того или иного медучреждения необходимо привлекать компетентных экспертов из числа общественников. Возможно, это помогло бы избежать проведения реорганизация с целью избавиться от тех или иных людей. Например, мы считаем, что объединение подстанций скорой медпомощи было затеяно руководством, в том числе, с целью избавиться от бывшей заведующей Орджоникидзевской подстанции СМП Светланы Юсуповой, которая участвовала в протестной голодовке весной 2015 года. Потому что кроме сокращения нескольких руководящих единиц, больше никакой экономической пользы от реорганизации мы не заметили. Более того на фоне того, что руководство службы скорой помощи заявляет о нехватке кадров, на работу не принимают квалифицированных врачей. Есть конкретные примеры и жалобы на эту тему. Что же касается аутсорсинга, то мы считаем, что на аутсорсинг в первую очередь нужно было переводить легковые автомобили, которые перевозят руководство станции скорой медпомощи, а не водителей санитарных автомобилей, которые должны работать в одной команде с медиками.