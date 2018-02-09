Общественники Уфы: Нельзя переделывать госклиники под новые «модные» центры

Президент Национальной медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова высказала свое мнение об утвердившейся в последние годы тенденции образовывать новые медицинские научные и лечебные центры на базе нормально работающих государственных медучреждений.

Реорганизация государственных больниц и прочих медучреждений ради создания крупных медицинских центров с научным уклоном является непродуманным и ошибочным решением. Об этом заявила глава Национальной медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова в рамках пресс-конференции, организованной изданием «КоммерсантЪ-Уфа».

Напомним, одной из основных тем на пресс-конференции стал аутсорсинг санитарных автомобилей в службе скорой медпомощи в Башкирии. Сегодня уже 50% санитарного автопарка передано в аутсорсинг коммерческим структурам. Медицинские чиновники считают это явление прогрессивным. Но общественники придерживаются несколько иного мнения. Представители независимого профсоюза медиков «Действие» привели свои контраргументы.

У главы Национальной медицинской палаты РБ тоже есть свое мнение по данной теме.

- Мы понимаем, что государство ищет пути улучшения материально-технической базы здравоохранения, и аутсорсинг санитарных автомобилей – это один из таких способов. Но, как показывает опыт, большинство решений о реформировании или реорганизации медицинских учреждений принимались без привлечения к их обсуждению профильных общественных организаций и в целом медицинского сообщества. А ведь такие консультации могли бы помочь избежать тех или иных ошибок. Мы надеемся, что принятие закона об общественной экспертизе поможет урегулировать процесс обсуждения нормативных актов, особенно когда речь идет о резонансных решениях.

Вот, к примеру, тот же аутсорсинг санитарных машин: нужно через некоторое время проанализировать, какие плюсы и минусы есть в этом процессе, что нужно исправить. И при этом ориентироваться не только на цифры, но и на мнения людей, реально каждый день сталкивающихся с этим явлением в работе, а также привлечь общественников, профсоюзы с их альтернативным мнением. Это становится тем более важно, если вспомнить, что медицина у нас, в отличие от других стран, до сих пор финансируется по остаточному принципу. Тем более ошибки совершать недопустимо.

Дамира Сабирзянова привела примеры реорганизации медучреждений, которые, на ее взгляд, нельзя назвать удачными.

- В той же скорой медпомощи в свое время провели реорганизацию и объединили районные подстанции, которые расположены в соседних районах города, переведя одну из них в категорию филиала – например, Калининскую соединили с Орджоникидзевской, а Кировскую – с Ленинской, - уточнила Дамира Сабирзянова.

– Это решение тоже принималось без участия медицинского сообщества. Нужно по прошествии времени проанализировать, насколько это улучшило ситуацию, успевают ли автомобили доезжать до пациента за 20 минут с момента вызова. Потому что жалобы от людей поступают регулярно, - говорит она.

К слову, Национальная медицинская палата Башкирии недавно обратилась в Арбитражный суд Башкирии с намерением опротестовать решение о присоединении перинатального центра к роддому №4. По словам Дамиры Сабирзяновой, решение по иску пока не принято.

- В данном случае тоже приходится сожалеть, что решение об объединении перинатального центра с роддомом №4 было принято без учета мнения медицинского сообщества, - подчеркнула она. – Я абсолютно уверена, что это решение было неправильным. Не нужно было трогать нормально работающие государственные клиники и будоражить их. Сколько специалистов уволилось из перинатального центра и из роддома, пока оба учреждения лихорадило в процессе принятия решения об их объединении. Очевидно же, что роддом не отвечает целям потребностям перинатального центра. Логичнее было бы объединить перинатальный центр с какой-либо крупной многопрофильной больницей, потому что специалистам центра в работе постоянно нужны будут консультации узкопрофильных врачей, которых в роддоме нет. И вообще я считаю, что если у представителей власти есть намерение создать новый "модный" центр с тем или иным направлением, нужно возводить его с нуля, а не перестраивать под него действующие больницы. Дайте льготы предпринимателям при выделении земли и решении других важных вопросов – пусть строят. Но зачем ломать то, что и так нормально работает?

По мнению Дамиры Сабирзяновой, это касается, в том числе, реорганизации Салаватского роддома, где формируется часто-государственное партнерство.

- Прежде чем реорганизовывать роддом в большом промышленном центре, обязательно нужна была экспертиза! – считает эксперт. - Нельзя лишать население такого необходимого вида медпомощи, как родовспоможение. Звучали комментарии, что бесплатная медпомощь будет оказываться роддомом и впредь, но как это точно будет на самом деле, пока никто так и не рассказал. Похожие процессы происходят еще и с созданием кардиологического центра.

Комментарий

Тамара Богданова, руководитель региональной ячейки независимого профсоюза медиков «Действие»: