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В Уфе в роддоме роженицу на неделю оставили без медпомощи в праздники
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Уфе в роддоме роженицу на неделю оставили без медпомощи в праздники

Сегодня, 14:35ОбществоТатьяна Майорова
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