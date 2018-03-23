В Уфе в роддоме роженицу на неделю оставили без медпомощи в праздники

Уфимка Юлия Денисова почти три месяца лечится от осложнений после кесарева сечения, небрежно сделанного врачами Республиканского перинатального центра в канун Нового года. Юлия возмущена ситуацией, в которую попала.

- Мы с мужем готовились к самому главному событию в жизни, с нетерпением ждали появления на свет нашей принцессы-доченьки, а вместо этого пришлось пройти через страдания и испытания, - рассказал Медиакорсети Юлия.

Дочка должна была появиться на свет 7 января, поэтому перед Новым годом Юлия с мужем спокойно готовились к встрече Нового года. 25 декабря у них была годовщина свадьбы. Незадолго до этого дня гинеколог, наблюдавший Юлию по месту жительства, дал ей направление на госпитализацию в четвертый роддом из-за повышенного давления и появившихся отеков на лице и ногах. Однако в роддоме ей поначалу отказали в госпитализации и назначили повторный осмотр 25 декабря. В тот день с утра Юлия поехала в роддом для проведения процедуры кардиотокографии (КТГ), планируя потом купить что-нибудь к столу на годовщину свадьбы. Но вместо этого сразу после проведения КТГ и осмотра дежурным врачом в приемном покое без объяснения причин будущую маму срочно госпитализировали и подняли в родовое отделение, взяли анализы и стали делать вновь и вновь КТГ.

- Как выяснилось позднее, результаты КТГ в тот день были очень плохие. На следующий день мне объявили, что будут делать кесарево сечение по медицинским показаниям. У меня произошло дородовое излитие околоплодных вод, ребенок мог погибнуть. После операции я сначала была в реанимации, потом перевели в послеродовое отделение и начался кошмар, - вспоминает со слезами Юлия.

Уже ночью с 27 на 28 декабря ей стало плохо. Молодую женщину бил озноб, ощущались боли внизу живота, особенно с правой стороны. Однако лечащий врач Файруза Мирзагитовна Шафикова и медсестры только отмахивались от нее. В воздухе витало предвкушение праздника, перед которым , видимо, померкли все другие насущные дела.

- Врач Файруза Мирзагитовна Шафикова настаивала, что у меня все в норме, они все говорили, чтобы я не выдумывала - просто якобы так «приходит» грудное молоко. Еще и накричала на меня, что я много вопросов задаю по поводу своего здоровья. Сказали, чтобы мы лекарства покупали на свои деньги. Всем девочкам после кесарева сечения кололи антибиотики, а мне их не прописали – сказали, что нет оснований. До сих пор не могу понять, почему они так со мной обошлись.

По словам Юлии, в конце концов, после ее бесконечных жалоб, ей все-таки назначили общие анализы крови и мочи, которые показали признаки воспалительного процесса в организме женщины. Ей прописали, наконец-то, антибиотики, при которых нельзя кормить ребенка.

- Я со слезами сцеживала молоко, а малышку кормили смесями. А ведь всего Этого можно было избежать, если бы к моим жалоб сразу внимательно отнеслись, - говорит Юлия. – Но мне упорно говорили, что у меня хороший и ровный шов. А он таким был только снаружи. Но тогда был Новый год, остались только дежурные врачи, которым было не до меня. Первого января мне решили поменять повязку, а там был уже запах гнили и гной вытекать начал.

Дочку из роддома забрала мама Юлии, ни о какой фото и видеосъемке выписки, которыми обычно так дорожат родители и речи быть не могла, родственники заплакали при виде Юлии - так она была плоха. В следующие два дня в роддоме ее так и не начали толком лечить, только обрабатывали загноившийся шов. Причем обрабатывали без обезболивания, так что Юлия корчилась от боли, пока врач исследовала ее рану на животе.

- Это были страшные дни. Я не понимала, что происходит. Обезболивающие уколы приходилось выпрашивать, поменять простыни или пеленки, которые испачкались гноем или сукровицей – тоже проблема. Итогом этого стало нагноение внутри шва, апоневроз, расхождение швов, сепсис, в бак-посеве нашли стафилококк. Отеки на ногах не проходили. У меня свой размер обуви 33-ий, а в больнице я еле могла натянуть на ноги тапки 40-го размера, - вспоминает Юлия.

В отделение гинекологии ее перевели только 3 января, про врачей из этого подразделения у Юлии остались хорошие воспоминания. Там к ней все – и врачи, и медсестры – относились внимательно, и приложили максимум усилий, чтобы она пошла на поправку.

9 января Юлии провели повторную операцию, так как шов совсем не заживал. Уже на вторые сутки после операции, 11 января, ее выписали в срочном порядке домой, хотя нужно было ежедневно обрабатывать шов - для этого ей пришлось приезжать в роддом около месяца. Заниматься ребенком Юлия не могла по состоянию здоровья, и очень страдала из-за этого. Улучшений так и не наступало.

Нянчиться с дочкой Юлия смогла только месяц назад, но ее собственное состояние по-прежнему неважное. Вновь появились боли в животе. Она сделала на платной основе УЗИ, которое показало, что в животе опять собралась жидкость и необходимо медикаментозное лечение. Вполне возможно, что понадобится и третья операция. Сможет ли Юлия в будущем снова выносить и родить ребенка, пока однозначно сказать нельзя.

Юлия не собирается спускать на тормозах «свое дело», она получила консультацию у адвоката и будет обращаться в прокуратуру и суд, как только позволит самочувствие.

- До сих пор неизвестно, какая бригада врачей меня оперировала, в моей медкарте информации об этом нет. Мне сказали, что меня оперировала женщина, но я отчетливо помню, что ребенка в руках держал мужчина. Врачи из другой клиники с которыми у меня была возможность пообщаться, сказали, что у меня очень трудный случай, но столь тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы с самого начала медперсонал отнесся ко мне внимательно. И дело даже не только в качестве проведенной операции, а в том, как себя вели со мной медики в послеродовом отделении. Если бы прислушались к моим жалобам, осмотрели и сразу назначили нужное лечение, не было бы осложнений. Странная ситуация возникла с выписками - мне сначала дали выписки с одним текстом, а потом быстро заменили их на другие, фотографии и тех, и других у меня остались. Перед выпиской со мной общался начмед роддома Владимир Иваха, который признал, что его подчиненные допустили роковые ошибки в моем случае. При этом он сказал, что мы должны радоваться, что все хорошо с ребенком.

Уточним, что история с Юлией Денисовой началась в уфимском роддоме №4 в конце декабря минувшего года, а получила свое продолжение в новом году уже в составе Республиканского перинатального центра, который начал работать в таком вилле как раз с 1 января 2018 года.

Напомним, что за это время СМИ уже сообщали о гибели, как минимум, шести новорожденных малышей в Республиканском перинатальном центре. Возможно, отчасти объяснение ситуации в перинатальном центре дала руководитель Национальной медицинской палаты Башкирии Дамира Сабирзянова на недавней пресс-конференции в Уфе.

- В данном случае тоже приходится сожалеть, что решение об объединении перинатального центра с роддомом №4 было принято без учета мнения медицинского сообщества, - подчеркнула она. – Я абсолютно уверена, что это решение было неправильным. Не нужно было трогать нормально работающие государственные клиники и будоражить их. Сколько специалистов уволилось из перинатального центра и из роддома, пока оба учреждения лихорадило в процессе принятия решения об их объединении. Очевидно же, что роддом не отвечает целям перинатального центра. Логичнее было бы объединить перинатальный центр с какой-либо крупной многопрофильной больницей, потому что специалистам центра в работе постоянно нужны будут консультации узкопрофильных врачей, которых в роддоме нет. И вообще, я считаю, что если у представителей власти есть намерение создать новый "модный" центр с тем или иным направлением, нужно возводить его с нуля, а не перестраивать под него действующие больницы. Дайте льготы предпринимателям при выделении земли и решении других важных вопросов – пусть строят. Но зачем ломать то, что и так нормально работает?

По мнению Дамиры Сабирзяновой, это касается, в том числе, реорганизации Салаватского роддома, где формируется часто-государственное партнерство.

- Прежде чем реорганизовывать роддом в большом промышленном центре, обязательно нужна была экспертиза! – считает эксперт. - Нельзя лишать население такого необходимого вида медпомощи, как родовспоможение. Звучали комментарии, что бесплатная медпомощь будет оказываться роддомом и впредь, но как это точно будет на самом деле, пока никто так и не рассказал. Похожие процессы происходят еще и с созданием кардиологического центра.

К слову, Национальная медицинская палата Башкирии недавно обратилась в Арбитражный суд Башкирии с намерением опротестовать решение о присоединении перинатального центра к роддому №4. По словам Дамиры Сабирзяновой, решение по иску пока не принято.

Медиакорсеть отправила 20 февраля текущего года запрос в Минздрав Башкирии с просьбой дать пояснения по этому поводу. Однако до сих пор ответа на запрос мы так и не получили. Как пояснили в пресс-службе Минздрава РБ, видимо, ответ затерялся «где-то в канцелярии».