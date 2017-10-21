Радость нашего дома: как в Уфе отметили день рождения Мустая Карима

- Уфа для меня - родной город, моя мама училась здесь в медицинском институте во время войны. Мне действительно очень повезло быть с ним знакомым, в последний раз в Уфу я приезжал в 2003 году и мы ходили по городу и Мустай говорил мне, как дорого ему здесь все, как он искренне любит свой город, народ, язык. Видимо, поэтому его так и любили в республике, стране, мире, – он был человеком, влюбленным в свою землю, - рассказал Михаил Швыдкой.